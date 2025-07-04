Депутаты поделились мнением о возврате скидки 50% на штрафы ГИБДД

Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экономике Марат Галеев отметил, что многие люди положительно относятся к любым скидкам. Он напомнил, что скидку вводили в 2015 году. Тогда собираемость, по мнению депутата, значительно увеличилась.

«Как сейчас будет? Я не знаю. Здесь нужно смотреть на практику. Я думаю, если инициатор проекта рассчитывает на рост собираемости и своевременности, то, наверное, выпадающие доходы бюджета будут компенсированы», — предположил Марат Галеев.

Депутат Казанской городской думы Алексей Серов выступил против введения скидок. Он отметил, что изначально решение о скидках приняли в период, когда цифровизация не была настолько развита, как сейчас. Кроме того, наблюдались проблемы с ведением реестров. Теперь ситуация изменилась. Камеры автоматически фиксируют нарушения ПДД. Депутат рассказал, что иногда также получает штрафы, который оплачивает.

«У нас же нет скидок по уголовным преступлениям: ты в течение трех дней раскаялся и получил скидку», — высказал мнение в беседе с KazanFirst депутат Серов.

Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвилль высказал мнение, что рассчитывать на высокую собирательность не стоит по причине увеличения штрафов и уменьшения размера скидки. Эксперт считает, что законопроект будет отклонен на стадии рассмотрения в Госдуме.

Ранее автоюрист Воропаев перечислил фразы, которые нельзя говорить сотрудникам ГИБДД.