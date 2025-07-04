«Мы побеждаем»: эксперт назвал причину конфликта между РФ и Азербайджаном

Политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что ухудшение отношений между РФ и Азербайджаном произошло под воздействием западных стран, сообщила rostovgazeta.ru. Одна из главных причин — текущая обстановка в зоне проведения спецоперации.

«Это связано с действиями России в зоне СВО. Мы побеждаем, и, я считаю, что на этом фоне активизировалась Британия», — высказал мнение политолог.

Политолог высказал мнение, что стоит рассматривать события в Азербайджане в контексте событий в Молдавии, Армении и Казахстане. По мнению эксперта, в этих странах также стараются раскачать ситуацию. Беспорядки выгодны Великобритании. Страна имеет заинтересованность во влиянии на государственные дела в Турции и Азербайджане. Эксперт напомнил, что недавно появилась информация о закрытии русскоязычных школ в Азербайджане. По его мнению, в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться.

«У нас достаточный опыт противодействия любым межэтническим напряжениям», — подчеркнул эксперт.

Ранее эксперт Марков объяснил, нужны ли посредники России и Азербайджану.