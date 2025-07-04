Маскировали под окопные свечи: как ВСУ прятали взрывчатку в Курской области

Боец саперных войск РФ с позывным «Гермес» заявил о том, что ВСУ маскировали взрывчатку в Курской области под окопные свечи. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что такую преступную маскировку ВСУ устроили в Суджанском районе Курской области – взрывчатку подкладывали в блиндажи, где ранее укрывались украинские военные. При этом, некоторые уже были повреждены.

Внутри, по словам «Гермеса», все было залито парафином, была и тротиловая двухсотграммовая шашка, капсюль-детонатор и огнепроводный шнур. «Гермес» также рассказал, что в тот момент, когда свечи поджигают, фитиль догорает за несколько секунд и происходит взрыв. В качестве поражающего элемента используются металлические шарики.

Напомним, ранее сообщалось, что ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за два часа.