«Какой бы идеальной ни была, не вывезет все на себе»: психолог рассказала, как матери-одиночке справиться с трудностями

В современном мире все больше женщин стремятся покорять карьерные вершины вместо того, чтобы становиться домохозяйками и сидеть дома с детьми. Однако некоторые вынуждены брать на себя все родительские обязанности не по собственному желанию.

Речь о матерях-одиночках. Они сталкиваются с самыми разными проблемами. Чтобы в пучине забот не навредить своему ребенку, стоит быть внимательнее к некоторым вещам. Узнаем, к каким именно.

Ролевые модели

Психолог Александра Метальникова рассказала, как избежать проблем в формировании ментального здоровья малыша.

«Самое важное и сложное в этой ситуации – чтобы у ребенка были адекватные образы, так называемые ролевые модели. Причем как мужские, так и женские. Это то, чем всегда рискуют и во что часто скатываются женщины, особенно когда становятся матерями-одиночками, соло-мамами», — поделилась Метальникова с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, если женщина осознанно сделала выбор быть матерью-одиночкой, она может столкнуться с некоторыми проблемами, одна из которых — выполнение всех обязанностей.

«Конечно, в нашем сегодняшнем мире это реально, но тяжело. В первую очередь мать-одиночка должна обеспечить себя максимальным количеством помощи, поддержки, опоры и заботы. Ситуация, когда женщина одна с ребенком заперта в бетонную коробку – максимально неестественная», — пояснила эксперт.

Работа со страхами

Чем больше вокруг женщины разных людей, готовых помочь, тем проще, по мнению психолога, и ей, и ребенку.

«Это можно устроить совершенно разными способами, необязательно нанимать нянь. Могут быть какие-то взаимные клубы для матерей, которые сидят с детьми посменно. Мы такое практиковали даже в городской квартире, это вполне реалистично. Необязательно обладать педагогическими талантами или дипломами для того, чтобы по очереди присмотреть за детьми. Возможности есть всегда и многие из них не стоят больших денег!» — добавила Метальникова.

Психолог советует постараться избавиться от установок, программ и убеждений в голове о том, что мать не может и не должна никому доверять своего ребенка.

«Это все страхи. Их нужно выписывать и сжигать. Нужно работать со страхами. Нормально, что они есть, так как они оседают от родителей. Если с ними не работать, хорошо от этого не будет ни маме, ни ребенку, ни последующим поколениям, которые получат эти страхи по наследству и будут сами с ними разбираться», — подчеркнула собеседница.

«Спокойно на душе, чисто в голове»

Крайне важно, по словам психолога, чтобы ребенок видел образы мужчины и женщины. Они должны быть правильными, светлыми и нести счастье и матери, и малышу.

«Женщине необходимо понять, что для нее значит быть женщиной, и что такое быть мужчиной. Подумать о том, какой женой она хочет быть, какого мужчину желает видеть в своей жизни и какой жизнью она хочет жить. Эти вопросы желательно задавать себе регулярно, а пока ребенок растет — и ежедневно», — добавила психолог.

Все образы, отметила эксперт, найдутся и притянутся в жизнь женщины. Это неизбежно. Однако, если она не будет работать со страхами, то притянутся именно они.

«Хорошо работать и с тем, и с другим. В особенности, со страхом вида «это невозможно, такого не бывает». Женщины любят эту установку по поводу отношений. Но поверьте, все возможно и все бывает. Мужчины бывают абсолютно невероятные, их много, и они тоже счастливы найти женщину, у которой спокойно на душе и чисто в голове», — подчеркнула Метальникова.

«Общения с мужчинами должно быть в избытке»

Отсутствие отца, по словам психолога, в любом случае влияет на жизнь и психологическое здоровье ребенка.

«Это неизбежно, так как ребенок впитывает поведенческие модели, образы и энергии всех взрослых, с которыми общается. Более того, даже и одного отца также недостаточно для психического здоровья ребенка. Чем больше у малыша перед глазами примеров разного поведения разных взрослых, тем ему проще понять, чего хочется ему самому и как выстроить свою жизнь», — объяснила собеседница.

Психолог посоветовала женщинам, воспитывающим детей в одиночку, добавить в жизнь ребенка другие мужские фигуры: друзей, соседей, учителей, наставников и родственников.

«Критически важно создавать у ребенка положительный образ отца и в целом мужчин. В том числе поэтому же важно восполнять недостаток общения с мужчинами любыми способами. Общения с мужчинами должно быть в избытке, потому что сама женщина, какой бы идеальной она ни была, не вывезет все на себе», — отметила психолог.

Чем больше вокруг ребенка разных взрослых, в том числе и не родных по крови, тем проще ему расти, обучаться, выбирать для себя разные шаблоны поведения и становиться гармоничной личностью.

Ранее психолог предложила запретить в России продолжение «Игры в кальмара».