Нейросеть продолжает захватывать умы людей и заменять их даже в некоторых профессиях. Корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стало интересно, может ли ИИ не только нарисовать красивые картинки по разнообразным запросам, но и дать полезный совет в вопросе тактичного разрыва отношений.

Жертвой эксперимента стал молодой человек нашей журналистки. В какой-то степени диалог с ним вела не она, а нейросеть. Девушка попыталась использовать максимальное количество фраз, подобранных программой для расставания.

Некоторые из них оказались достаточно сложными, корявыми и несвойственными для привычного нашему корреспонденту стиля ведения диалога, но в рамках эксперимента они могли бы стать тем самым «звоночком», подсказывающим, что сообщения пишет не она. А теперь делимся тем, что у нее получилось.

Анастасия, корреспондент «Подмосковье сегодня»: Слушай, мне кажется, что нам нужно время по отдельности, чтобы мы могли разобраться в своих чувствах.

МЧ: Про что такое ты говоришь? Какое по отдельности?



Анастасия: Я тебя уважаю, но мне не кажется, что мы подходим друг для друга, как партнеры. Я ценю то, что мы были вместе, но сейчас мне кажется, что наша дорога шла в разные стороны.

МЧ: Мы с тобой давно вместе, и вот сейчас ты берешь и все просто разрываешь? Чувства для тебя шутка что ли?

Анастасия: Да, я думала об этом много, и мне кажется, что мы органически пришли к этому моменту, когда нам нужно двигаться дальше в разные стороны.

МЧ: Не делай этого. Потом будешь жалеть сама. Мы с тобой через многое прошли и многого добились. Наши мечты и желания одинаковы. Нужно идти вместе.

Анастасия: Прости, но я хочу, чтобы мы остались друзьями, если ты согласен…

МЧ: Такое невозможно простить. Все твои слова о любви, эмоции, пережитые вместе…Все это было напрасно? Я потратил год своей жизни, чтобы добиться «давай будем друзьями»?

(спустя пять пропущенных вызовов)

МЧ: Почему ты не отвечаешь на звонки? Давай поговорим, как взрослые люди. Или вечером подъеду к тебе и объяснишь мне все еще раз.

После нескольких пропущенных входящих корреспондент все же сжалилась над своим «подопытным» и объяснила парню, что он стал жертвой жестокого эмоционального эксперимента. Спасибо она за это не услышала, зато узнала, что никакой разницы между ней и искусственным интеллектом он не заметил.

Вот таким интересным образом нейросеть может не только заменить живого собеседника по другую сторону экрана смартфона, но и разорвать отношения с вашей второй половинкой за вас.

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