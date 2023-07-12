Корреспондент пробует: несколько «фишек» вечного умного блокнота, который нужен всем любителям строить планы

Вечный блокнот — фантазия или реальность? Если когда-то мысль о том, что записная книжка может не заканчиваться, была утопией, то сейчас, в период развития технологий, реализуются даже самые смелые задумки человечества.

Расскажем о многоразовом блокноте Rocketbook Fusion, который дарит возможность навсегда отказаться от бумажных носителей. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» лично проверила качество и пользу данного товара. Делимся, насколько удачным было это приобретение.

Чернила высыхают за пару секунд

В блокноте — 42 страницы и семь видов разметки. Среди них есть полезные для любого пользователя записных книжек календарь и планер. Каждую клеточку календаря можно заполнить самостоятельно, поэтому он подходит для любого месяца.

Страницы блокнота сделаны из специального пластика, который как раз и делает умный блокнот многоразовым. В наборе покупатель получает специальную ручку и фирменную салфетку. Писать в Rocketbook рекомендуется только специальной гелевой ручкой Pilot Frixion. Чернила высыхают на страницах за пару секунд, а все написанное, как проверила наша журналистка, можно стереть не только фирменной салфеткой, имеющейся в наборе, но и простой влажной.

С бумаги в «цифру»

Не менее важна и интересна еще одна особенность блокнота — возможность загружать все написанное и нарисованное на его страницах в цифровые сервисы Google Drive, Dropbox, iCloud, Evernote, Box, Slack и OneNote.

Для этого внизу на каждой странице имеется QR-код. С помощью него, а также специального приложения Rocketbook, можно загрузить отсканированную страницу в любое облако. По словам нашей журналистки, отправить фото из приложения можно и в другие сервисы. В такие, как ВКонтакте, Яндекс.Почта, Яндекс.Диск, WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской), Сообщения, Заметки, Яндекс.Мессенджер, Одноклассники, Discord, почта Mail.ru и многие другие.

Приложение также позволяет отправить фото через Bluetooth и преобразовать его в форматы PPT, Excel, Word и PDF.

Скользит по поверхности

Серьезным недочетом новшества, по мнению нашей корреспондентки, является проблема в работе приложения. На данный момент запустить его без VPN не удается, но все необходимые действия после запуска доступны.

В качестве еще одного минуса журналистка отметила некоторые неудобства письма. Из-за материала страниц ручка может скользить по поверхности, что усложняет процесс записи, а также разочарует обладателей красивого и ровного почерка.

Что по ценнику?

Несмотря на достаточно высокую стоимость многоразового умного блокнота Rocketbook Fusion, она оправдывает себя имеющимися возможностями. Средняя стоимость данной модели составляет порядка пяти тыс. рублей.

Приобрести дополнительный набор рекомендуемых ручек Pilot Frixion можно на любых маркетплейсах. Стоимость одного набора из двух ручек составляет примерно 300 рублей. Купить можно ручки разных цветов.

Протестировав блокнот, наша журналистка пришла к выводу, что данный товар отлично подходит в качестве подарка людям, которые делают большое количество заметок или «живут по календарю». Независимо от объема написанного текста, многоразовый блокнот остается тонким и легким.

Ранее журналистка «Подмосковье сегодня» протестировала отечественный аналог знаменитой соцсети.