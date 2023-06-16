Корреспондент пробует: заменит ли «Россграм» запрещенную в РФ знаменитую социальную сеть

После блокировки на территории России знаменитого Instagram*, многие пользователи принципиально отказались от данной социальной сети, но есть и те, кто продолжает пользоваться приложением, используя VPN.

В рамках активного импортозамещения зарубежных приложений, россиянам стала доступна отечественная альтернатива запрещенной в стране социальной сети – приложение «Россграм». Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» протестировала новинку и готова поделиться своим мнением о приложении.

Минусы

В попытке скачать официальное приложение «Россграм» журналистка столкнулась с необходимостью установить и приложение «RuStore», скачивание которого заняло примерно пять-семь минут.

Среди минусов новой социальной сети стоит отметить отсутствие «Историй», которые полюбились пользователям как запрещенной в РФ соцсети, так и любителям ВКонтакте.

При публикации фотографии в Россграм отсутствует возможность оформить так называемую «карусель» из нескольких фото. Опубликовать можно лишь один снимок.

Окно для набора текста к фотографии не просматривается целиком, что затрудняет процесс публикации поста. Кроме того, увидеть обновленную информацию профиля с помощью одного движения сверху вниз по экрану не получится. Чтобы обновить страницу, необходимо полностью перезагрузить приложение.

В некоторых случаях при попытке оставить комментарий к какой-либо публикации приложение выдает неизвестную ошибку. От чего зависит решение программы, оцените ли вы чей-то пост или нет – пока неизвестно.

Некоторые скрытные пользователи социальных сетей расстроятся, узнав об отсутствии возможности сделать профиль закрытым. Да, желающим освоить «Россграм» придется выйти из зоны комфорта и стать экстравертами.

Плюсы

А теперь расскажем о приятном. Одним из главных плюсов новой соцсети, по мнению нашей журналистки, является возможность добавить к фотографии текст объемом до 3 000 символов. Подобной щедрости на количество допустимых символов от разработчиков «запрещенки» не было. Многие блогеры были вынуждены публиковать продолжение текста в комментариях.

Нашего корреспондента порадовала и лента рекомендаций. Перед началом использования приложения разработчики предлагают пользователю внушительный список тем, из которого можно выбрать интересующие рубрики. На основании выбора алгоритм создает удобную и интересную конкретному пользователю подборку аккаунтов и публикаций.

Отдельного внимания заслуживает актив в новой социальной сети. После того, как журналистка издания перенесла в «Россграм» свои публикации с других ресурсов, буквально за несколько часов на только что созданный аккаунт корреспондента подписались десятки пользователей. За несколько дней, проведенных в «Россграме», девушка получила около сотни лайков.

Однако нельзя не отметить один нюанс, который, вероятно, стоит отнести к минусам: большую часть аккаунтов, проявляющих актив, составляют официальные страницы фирм или тематических каналов. На данный момент, блогеры «Россграма» открыто говорят о том, что подписываются на аккаунты ради взаимного актива.

Итог

Несмотря на имеющиеся в приложении недочеты и внушительный список необходимых доработок, россияне в отзывах уверены, что «Россграм» станет первой по популярности соцсетью, необходимо лишь немного времени.

Вердикт нашей журналистки также пророчит аналогу Instagram* успешное будущее в случае, если разработчики прислушаются к просьбам пользователей.

*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

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