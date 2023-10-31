«Крым наш»: эксперт раскрыл, как вывести на чистую воду современных телефонных мошенников

Несмотря на то, что практически все преступные схемы телефонных мошенников давно известны, каждый день появляется информация о новых жертвах. Попадаются на крючок все — от мала до велика.

Не имеют значения ни образование, ни социальный статус, ни пол, но особенно часто жертвами мошенников становятся пенсионеры.



Специалист по платежным системам и информационной безопасности Дмитрий Артимович рассказал, как не стать жертвой телефонных аферистов.

Классические разводы



Нестареющая классика — это звонок от якобы попавшего в беду родственника с просьбой срочно перевести деньги, иначе любимого сына посадят или убьют бандиты, тут фантазия преступников безгранична. Несчастная мать-пенсионерка готова на все, чтобы помочь своему ребенку.



На втором месте звонки из «банков». Когда человеку говорят, что кто-то пытается взломать счет, взять кредит, снять все, накопленное непосильным трудом — тут точно так же отказывает здравый смысл, и злоумышленники получают все деньги, просто поговорив по телефону.



И в первом, и во втором случае мошенники играют на самых сильных страхах человека, но еще один излюбленный способ одурачить несчастную жертву — это сообщение о баснословном выигрыше. Ну кто откажется от того, что само идет в руки? Однако чтобы получить миллионы, нужно перевести на счет мошенника сущий пустяк — суммы всегда разные. Таким образом, по чуть-чуть преступники выманивают у людей все накопления.

Фото: [ freepik.com ]

Как не стать жертвой



По словам эксперта, проще всего мошенника спровоцировать, и таким образом он себя выдаст, особенно, если учесть, что многие «работают» с Украины.

«Скажите: «Крым наш!» — работает безотказно. Услышав оскорбления, спокойно кладите трубку. Уже понятно, что это мошенник», — рассказал Артимович интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт убежден, что не стоит в принципе разговаривать с неизвестными людьми.

«Банки звонят крайне редко. Просто не отвечайте, положите трубку и перезвоните на линию поддержки в свой банк. Главное — не терять хладнокровия и мыслить трезво», — добавил эксперт.

Если звонят якобы из полиции, то требуйте прислать повестку, продолжил Артимович. Чтобы пожилые родственники не попались на крючок мошенников, они должны выучить простые слова.

«Пусть ваша бабушка спросит тех, кто ей звонит, по какому адресу находится отделение банка, откуда якобы ее предупреждают о снятии средств со счета. Пусть она скажет, что сейчас придет в банк, чтобы разобраться на месте. После такого ответа мошенники сами бросают трубку. Эти простые слова уберегут вас и ваших родственников от беды», — заключил собеседник издания.

Ранее мы рассказывали, как у подмосковного пенсионера мошенники выманили четыре с половиной миллиона рублей.