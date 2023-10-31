Подмосковного пенсионера обманули телефонные мошенники на четыре с половиной миллиона рублей

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балашихинское» задержали двух жителей Подмосковья 25 и 29 лет, подозреваемых в совершении мошенничества по отношению к пенсионеру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что 84-летнему мужчине позвонил якобы сотрудник безопасности Центробанка со словами, что мошенники пытаются похитить деньги с его счетов. Порекомендовал пенсионеру обналичить сбережения и передать их через курьера в банк, чтобы внести на безопасный счет. Мужчина выполнил требования и отдал незнакомому молодому человеку 2 миллиона рублей.

После чего пенсионеру продолжили поступать звонки, в том числе от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил, что необходимо снять все оставшиеся денежные средства со счетов и аналогичным образом внести их на безопасный счет. К сожалению, потерпевший поверил словам афериста и передал новому курьеру, который приехал к подъезду его дома, более 2,5 миллионов рублей.

Граждан, которым заявитель передал свои накопления задержали по местам их проживания в Ленинском городском округе при поддержке сотрудников Росгвардии. Со слов задержанных, они в одном из мессенджеров нашли работу курьерами.

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