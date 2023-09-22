«Купить авто или открыть бизнес»: выяснилось, как лучше потратить сумму, необходимую на iPhone 15

Сегодня в мире стартуют продажи новой линейки смартфонов от американской компании Apple — iPhone 15. На российских маркетплейсах и в сетевых магазинах ценники на новое поколение «яблочных» гаджетов варьируются в пределах 130-190 тыс. рублей в зависимости от модели и объема памяти.

Это достаточно большая сумма и, как рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Александр Тимофеев, на эти деньги можно купить гораздо более полезные вещи или даже открыть почти полноценный бизнес.

«В принципе, на такую сумму можно купить автомобиль. Пусть совсем не новый, но «на ходу». Тем, кто хочет инвестировать, есть масса франшиз для открытия бизнеса: пункты выдачи заказов «Яндекс. Маркет», OZON, агентства такси и логистики, образовательные проекты, продажи одежды, секонд-хенд», — отметил Тимофеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если говорить о практичных покупках, полезных в быту, их тоже большое множество.

«За эти деньги можно купить отличный гарнитур мебели. Есть и большой выбор бытовой техники по принципу «купи два товара и получи третий в подарок». За цену одного айфона доступны бренды GARLYN, Bork, Redmond, DEXP, Gemlux, Terra, Scarlett, Leran, Lex, Elikor. Можно купить полный комплект всей бытовой техники: умный телевизор «Сбер», «Яндекс Станцию», пылесос», — подсчитал эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что отказ от IPhone 15 Pro позволит жителю РФ питаться целый год.