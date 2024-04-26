Лазанья из баклажанов и картофельный борщ: топ простых и вкусных блюд для Великого поста

Во время Великого поста приходится сильно ограничить повседневный рацион, исключив множество привычных продуктов. Но постное меню не обязательно должно быть аскетичным или унылым. Нужно лишь проявить немного креатива.

Бренд-шеф сети семейных пиццерий «Сицилия» Кирилл Горбачев и бренд-шеф ресторанного холдинга Family Garden Руслан Италмазов поделились несложными рецептами постных блюд, которые не только разнообразят меню, но и обеспечат заряд жизненной энергии.

Вкус и цвет

«Во время поста из рациона исключаются наиболее популярные продукты животного происхождения: мясо и птица, яйца, молоко, сыр. Приходится перестраивать привычное меню и внимательнее подходить к выбору блюд. Но не стоит думать, что постная еда теряет от этого во вкусе», – заявил Горбачев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На смену животному белку, по словам экспертов, приходит не менее ценный растительный белок, например, из бобовых. Чтобы разнообразить вкусы, можно экспериментировать со специями и приправами, разными типами растительного масла и молока, суперфудами.

«К примеру, борщ можно приготовить и без мяса – на картофельном отваре. Яркий вкус, плотная насыщенная текстура, сытные грибы и фасоль, подчеркнутые остропряным чесноком, – суп получается ароматным и вкусным. А еще очень красивым – благодаря свекольному соку, который добавляется в самом конце приготовления», – добавил Италмазов.

Постный борщ

Для картофельного отвара понадобятся: вода – 2,5 л; картофель – 250 г; соль – по вкусу.

«Нужно мелко нарезать картофель, переложить его в кастрюлю и залить холодной водой. Довести до кипения, посолить по вкусу и варить около 30 минут до мягкости», – рассказал бренд-шеф Горбачев.

Для приготовления томатной заготовки необходимы: томатная паста – 300 г; тростниковый сахар – 50–100 г (зависит от кислоты пасты и вкусовых предпочтений); соль – 2 г; подсолнечное масло – 40 мл; винный уксус – 15 мл.

«Смешать все ингредиенты и томить на слабом огне в сковороде с антипригарным покрытием до загустения около 20 минут. Когда паста загустеет – снять с огня, добавить винный (или любой другой) уксус и перемешать», – объяснил собеседник.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

В составе зажарки: свекла – 200 г; лук – 100 г; морковь – 100 г; подсолнечное масло – 50 мл.

«Овощи нарезать тонкой соломкой и обжарить на слабом огне до золотистого цвета. Для приготовления самого борща необходимо тонко нашинковать 300 г капусты, нарезать и обжарить на сильном огне 300 г вешенок. В кипящий картофельный отвар добавить нашинкованную капусту. Дать закипеть и проварить 2 минуты», – отметил Горбачев.

Далее в блюдо добавить жареные вешенки, овощную зажарку, фасоль и томатную заготовку. Дать закипеть. Из свеклы выжать сок. Добавить к супу сок и пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс (перед этим зубчик стоит разрезать напополам и удалить росток из центра – он дает неприятную кислотность).

«Проверить борщ на соль, при необходимости досолить. Снять с огня. При подаче на стол борщ можно посыпать свежей рубленой зеленью», – подытожил бренд-шеф.

Вареники с картофелем

Для теста понадобится: вода – 700 мл; мука – 1 кг; соль – 5 г; подсолнечное масло – 50 мл.

«Муку просеять и высыпать горкой на чистую поверхность, сделав углубление в центре. В сотейник влить воду, довести до кипения, добавить соль, перемешать и снять с огня. В муку постепенно влить кипяток тонкой струйкой, замешивая тесто. Добавить к тесту масло, замесить еще раз. Накрыть получившееся тесто чистым полотенцем и отложить», – рассказал Италмазов.

Ингредиенты для начинки: картофель – 1,5 кг; репчатый лук – 0,5 кг; подсолнечное масло – 100 мл; оливковое масло – 50 мл; соль, перец – по вкусу.

«Картофель хорошо промыть, проколоть шпажкой (ножом или зубочисткой), выложить на противень, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180–200 градусов духовку на 40–50 минут. Чтобы проверить готовность, нужно проткнуть клубень: готовый картофель будет равномерно мягким внутри», – пояснил собеседник.

Кроме того, на сковороде надо разогреть масло. Лук нарезать кубиками, обжарить на среднем огне в течение 5–10 минут, убавить огонь и довести до золотистого цвета. Если есть излишки масла – слить их. Еще теплый печеный картофель очистить от кожуры и глазков, размять с помощью толкушки или вилки. Добавить жареный лук. Добавить соль и перец по вкусу. Добавить масло. Хорошо перемешать.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

«Для лепки самих вареников тонко раскатываем тесто. Далее необходимо вырезать кружки удобной формой. Подойдут, например, чашка или рюмка. В центр каждого вырезанного кружка положить чайной ложкой немного начинки. Лепить как угодно – с косичкой или без, побольше или поменьше. Главное – хорошо залепить края, чтобы при варке не выпала начинка», – подытожил Италмазов.

Готовые вареники отварить в кипящей подсоленной воде.

Лазанья из баклажанов

Ингредиенты для начинки: красная фасоль (отварная) – 700 г; репчатый лук – 800 г; подсолнечное масло – 100 мл; оливковое масло – 100 мл; чеснок – 1 зубчик; соль, перец – по вкусу.

«Лук нарезать кубиками и обжарить на подсолнечном масле – сначала жарить на среднем огне 5–10 минут, а затем убавить огонь и довести до золотистого цвета. Снять с огня. Если есть излишки масла – слить их. Растолочь фасоль толкушкой или вилкой, добавить лук и оливковое масло. Посолить, поперчить. Добавить чеснок, пропущенный через пресс. Все хорошо перемешать», – рассказал Горбачев.

Для приготовления соуса необходимы: протертые томаты – 600 г; соль – 5 г; тростниковый сахар – 40 г; чеснок – 3 зубчика; свежий базилик – 15 гр.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

«В небольшой сотейник поместить протертые томаты и довести до кипения. Добавить соль, сахар, чеснок, пропущенный через пресс, и нарезанный базилик. Перемешать и снять с огня», – пояснил эксперт.

Шесть баклажанов среднего размера нарезать вдоль на ровные полоски толщиной 0,5–1 см. Затем обжарить на среднем или слабом огне на сковороде с антипригарным покрытием (без масла) по 1,5 минуты с каждой стороны. Посолить мелкой солью каждый ломтик.

«Форму для запекания застелить пергаментом и поэтапно собрать «лазанью»: сначала выложить слой из слайсов баклажана, на него сверху – немного начинки, которую нужно равномерно распределить. Затем снова выложить слайсы и так далее. Закончить слоем из баклажанов», – добавил бренд-шеф.

После этого залить лазанью томатным соусом и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20–30 минут. При подаче полить оливковым маслом и посыпать любимой зеленью – кинзой, базиликом, укропом.

Чиа-пудинг с домашней гранолой

Ингредиенты для чиа-заготовки: семена чиа – 60 г; кокосовое молоко (или любое растительное) – 400 мл.

Семена чиа залить молоком и убрать на ночь в холодильник.

Ингредиенты для домашней гранолы: овсяные хлопья (не быстрого приготовления) – 300 г; мед – 70 г; растительное масло – 50 мл;

орех пекан – 150 г; сушеный инжир (или другие сухофрукты) – 150 г.

Фото: [ Фото: freepik.com ]

«Орехи крупно нарезать и смешать с овсяными хлопьями. Добавить мед и масло. Все тщательно перемешать. Выложить массу на противень слоем 3–4 см и отправить в разогретую до 130 градусов духовку. Перемешивать каждые 5–7 минут. Через 20–30 минут достать гранолу из духовки и смешать с нарезанным инжиром. Дать остыть», – рассказал Италмазов.

Ингредиенты для пудинга: чиа-заготовка (см. рецепт выше) – 100 г; гранола (см. рецепт выше) – 50 г; клубника (или другие ягоды или фрукты) – 50 г.

«Клубнику нарезать небольшими кубиками. Взять креманки (или любую порционную посуду) и собрать десерт: слой клубники, слой гранолы, слой чиа-заготовки. И так далее», – подытожил эксперт.

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