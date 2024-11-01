Украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом в Брянске, есть пострадавший

Украинские боевики под покровом ночи вновь предприняли попытку атаковать приграничную с Украиной Брянскую область. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, один из вражеских дронов угодил в жилую многоэтажку в Брянске.

Как написал губернатор в Telegram-канале, пострадал один житель многоквартирного дома. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Информация о последствиях уточняется», — написал он.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы региона. Опасность атаки с воздуха сохраняется.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила за два часа 41 украинский БПЛА в пяти регионах РФ.