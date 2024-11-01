«Посмертный танец»: ученые выяснили, что происходит с покойниками в гробу после похорон

Команда специалистов-антропологов из Австралийского центра тафономических экспериментальных исследований задалась вопросом, что на самом деле происходит с человеческим телом после того, как оно после похорон начинает покоиться в могиле, пишет журнал Forensic Science International: Synergy.

Эксперты решили увидеть воочию, как происходит процесс разложения трупов. Для этого учеными в гробах были установлены камеры. Включая устройства раз в полчаса, они увидели, что поведение мертвецов со временем начинало походить на «танец», все они время от времени шевелили руками и ногами.

Подробное изучение указанных процессов с точки зрения природы дало ученым определить природу данного явления. Выяснилось, что мистика тут совершенно ни при чем. Все дело — в длящемся процессе мумификации тела.

«В ходе этого процесса связки высыхают, а мышцы сокращаются, из-за чего тело шевелится», — приводится в отчете экспертов.

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