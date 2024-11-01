Туск похвастался стартом фортификационных работ на границе с Россией

Польские власти приступили на днях к строительству фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, речь идет о возведении «Восточного щита», который будет включать в себя целый комплекс фортификаций, которые не позволят вторгнуться на польскую территорию извне.

«Началось строительство „Восточного щита“! Первые работы на границе с Россией», — написал он, сопроводив свою публикацию в социальных сетях кадром с места работ.

Ранее, рассуждая о строительстве указанных фортификаций, президент Анджей Дуда сравнил возводимые Польшей на границе с Россией и Белоруссией оборонительные сооружения своеобразным многокилометровым «железным занавесом».