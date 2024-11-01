Врачи США внесли в новые рекомендации по профилактике инсульта «Оземпик»

Американская ассоциация инсульта внесла коррективы в список рекомендаций для профилактики приступа. Об этом сообщает портал Medscape.

Рекомендации содержат пункты про образ жизни, который поможет снизить риски наступления инсульта. Неожиданно врачи из Ассоциации включили в перечень печально известный «Оземпик» и его аналоги. Изначально средство применялось людьми при диабете, однако звезды превратили его в моду. Дело в том, что препарат снижает аппетит и знаменитости уверенно теряли вес за счет дефицита калорий. Эту нездоровую тенденцию подхватили и поклонники, дошел тренд из до России.

Кардиологи отметили в списке рекомендаций, что для снижения рисков важно поддерживать нормальный вес, следовать средиземноморской диете, а также отказаться от вредных привычек.

Уточнили, что здоровая талия женщин должна составлять не больше 80 см, а у мужчин не превышать 94 см. Агонисты ГПП-1 специалисты советуют лишь людям с ожирением. То есть, это «Оземпик» и его аналоги, пишет «Газета.ру».

Физической нагрузке американские врачи рекомендуют уделять не меньше 150 минут в неделю. Важно не сидеть больше 11 часов в сутки, в противном случае риск инсульта станет выше на 21%.

Среди прочих рекомендаций: контроль давления, сахара в крови и липидного профиля.

Ранее сообщалось, что российский врач рассказала про признаки инсульта и объяснила, как помочь человеку с приступом.