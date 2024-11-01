Гусев: несколько вражеских БПЛА только что сбиты над Воронежской областью
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Российские боевые расчеты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны выявили в небе Воронежской области среди ночи пятницы, 1 ноября, несколько украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, все вражеские цели были своевременно обнаружены и ликвидированы. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано, пояснил Голубев.
«Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила за два часа 41 украинский БПЛА в пяти регионах РФ.