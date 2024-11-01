Экс-глава ЦРУ Гейтс: Украине больше стоит ждать крупный пакет военной помощи от США

Вашингтон вне зависимости от исхода президентских выборов, что пройдут в США 5 ноября, вряд ли отправят на Украину очередной масштабный пакет военной помощи, уверен экс-глава Пентагона, бывший шеф ЦРУ Роберт Гейтс.

Гейтс полагает, в Белом доме, конечно, окажут определенную поддержку Киеву в восстановлении страны, но оружия в большом количестве ждать не стоит от слова совсем.

«Я считаю, что вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 миллиардов долларов крайне мала вне зависимости от того, кто будет избран президентом», — цитирует его ТАСС.

Гейтс подчеркнул, сумма, подобная той, что он озвучил выше, не может быть выделена Украине, хотя бы в связи с последними событиями на фронте. Кроме того, как отметил бывший глава ЦРУ, ведущую роль в вопросе военной помощи киевскому режиму стоит взять на себя Евросоюзу.

Он также добавил, что Украине в ближайшее время не стоит рассчитывать на членство в НАТО и Европейском союзе.

Ранее Минобороны США опубликовало на своем сайте номенклатуру поставляемой военной помощи Украине из нового пакета на 425 млн долларов. ВСУ получат, в частности, боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155-мм и 105-мм. Кроме того, Киеву передадут зенитные ракеты RIM-7 и Stinger, а также дополнительные зенитные ракеты систем NASAMS и противотанковые системы AT-4 и Javelin.