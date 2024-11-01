Россиянка заявила об отсутствии еды и воды в некоторых магазинах Валенсии

В некоторых торговых точках в Валенсии на фоне наводнения исчезли вода и продукты. Об этом RT рассказала Елена, находящаяся в Испании во время природного ЧП.

Из-за тропических ливней Валенсию обуяли наводнения: за несколько дней выпали годовые осадки. Дамбы не выдерживают напора, до кучи проблемы усиливает непрекращающийся дождь.

По словам собеседницы канала, власти отделались предупреждением, не ожидая такого уровня бедствия. Это стоило 158 жизней. Во многих населенных пунктах нет света, а дороги были размыты. Но главное — тяжело найти чистую воду и продукты, так как они просто стали исчезать из магазинов.

Покинуть Валенсию также трудно, как там оставаться, заключила девушка.

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