Отеки, тусклая кожа, ранние морщины: нутрициолог раскрыл опасности всеми любимой ягоды
Нутрициолог Сазонов: чрезмерное поедание арбузов опасно для кожи
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Фрукты и ягоды традиционно считаются очень полезными. Однако выяснилось, что на самом деле они могут спровоцировать раннее старение. Об этом рассказал нутрициолог Денис Сазонов.
Особенно опасными в этом плане могут быть арбузы. По словам эксперта, они очень водянистые, поэтому, если переборщить с ними, то человек столкнется с сильнейшими отеками.
«Допустимая норма в день для взрослого: 300 граммов плода — это примерно три дольки арбуза. Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отеков на следующее утро можно получить тусклую кожу», — отметил Сазонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Негативного эффекта можно избежать, если соблюдать рекомендованную норму и правильно есть арбуз.
«Подавайте его на стол вместе с ржаным хлебом. Сложные углеводы быстрее насытят, а значит, будет сложнее переесть», — посоветовал эксперт.
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