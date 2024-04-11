Отеки, тусклая кожа, ранние морщины: нутрициолог раскрыл опасности всеми любимой ягоды

Фрукты и ягоды традиционно считаются очень полезными. Однако выяснилось, что на самом деле они могут спровоцировать раннее старение. Об этом рассказал нутрициолог Денис Сазонов.

Особенно опасными в этом плане могут быть арбузы. По словам эксперта, они очень водянистые, поэтому, если переборщить с ними, то человек столкнется с сильнейшими отеками.

«Допустимая норма в день для взрослого: 300 граммов плода — это примерно три дольки арбуза. Стоит учесть, что в арбузах содержится много фруктозы, а значит, кроме отеков на следующее утро можно получить тусклую кожу», — отметил Сазонов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Негативного эффекта можно избежать, если соблюдать рекомендованную норму и правильно есть арбуз.

«Подавайте его на стол вместе с ржаным хлебом. Сложные углеводы быстрее насытят, а значит, будет сложнее переесть», — посоветовал эксперт.

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