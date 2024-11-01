Мошенники запугивают россиян уголовными делами «за финансирование» ВСУ

Аферисты стали использовать пугающую схему обмана: россиянам сообщают, что под угрозой не их счета, а свобода. Как пишет KP.RU , некоторые попались, испугавшись легенды об уголовном деле якобы за дискредитацию армии РФ, распространение фейков и даже финансирование ВС Украины.

В основном мошенники орудуют в мессенджерах, осуществляя рассылки по базе данных. Жертвам они сообщают, что они стали якобы фигурантами уголовного дела. Каждый раз преступления меняют. Чаще встречаются страшилки о наказаниях за дискредитацию ВС РФ, распространении заведомо ложной информации, финансировании ВСУ. При этом аферисты предоставляют липовые документы с, казалось бы, похожими на оригинал подписью и печатью.

Гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров, на фоне ужесточения законов мошенники находят новые пути давления на граждан. По словам эксперта, получившим сообщение важно проверить информацию самостоятельно, а еще лучше — обратиться в органы.

«Если вы подозреваете, что вас незаконно, безосновательно могут привлекать к противоправной деятельности, заранее зайдите на сайты МВД, ФСБ (общественные онлайн-приемные) и напишите соответствующее заявление с предупреждением, что против вас может начаться какая-то информационная кампания», — отметил Бедеров.

Эксперт напомнил, что из органов могут позвонить, ведь вызов на допрос осуществляется повесткой или по телефону. Звонок в этом случае будет с городского номера, будут предоставлены данные о просьбе явиться в конкретное учреждение и конкретному человеку. Однако и эти данные лучше проверить, зайти на Госуслуги, сайты ведомств, позвонить в указанные места самостоятельно и убедиться в правдивости полученных сведений.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенников с сервисами доставки.