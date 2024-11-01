Мужчина сломал нос пассажирке «с восточной внешностью» в петербургском метро

Незнакомец стал приставать к девушке на перроне станции метро «Гостиный двор» в Петербурге, а после отказа знакомиться набросился на нее с кулаками. Об этом пишет «Фонтанка».

Пострадавшая рассказала, что мужчина докучал ей еще в полупустом вагоне метро, когда состав был в районе «Озерков». Это было самым долгим путешествием по синей ветке. По словам девушки, неизвестный не хотел уходить и прижимался к ней вплотную.

При этом он возмутился, что она пыталась от него отодвинуться. Мужчина стал оскорблять пассажирку, причем с упоминанием национальной принадлежности. Агрессору не понравилась «восточная внешность». Вскоре оппоненты начали друг друга толкать. Очевидцы картины не посчитали нужным вмешаться, хотя силы были неравны.

Девушка уже на выходе из вагона попыталась снова оттолкнуть от себя сталкера, но тот среагировал неожиданно: ударил петербурженку в нос. Она получила перелом. Любителя помахать кулаками задержали на месте.

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