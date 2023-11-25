Любимчикам руководства — другие деньги: кого из 12 знаков зодиака ждет карьерный успех с 27 ноября по 3 декабря

Конец ноября-начало декабря станет для многих представителей знаков зодиака настоящим испытанием. Одни будут греться в лучах карьерного успеха, другие же будут сидеть и грустить дома. Делимся советами звезд из гороскопа, который подготовила на неделю с 27 ноября по 3 декабря известная ясновидящая и астролог Инна Мишина .

Овен

Огненным Овнам звезды сулят успех в рабочей сфере на предстоящей неделе только в том случае, если они будут действовать решительно и бесстрашно. Если есть амбиции — самое время о них заявить. Предложите свои услуги в решении важный задач — вы справитесь на «отлично», а награда не заставит себя ждать.

Семейных Овнов ждет ровная и спокойная неделя. Не будет никаких поводов для выяснения отношений. Однако вас полностью захватит предпраздничная суета — постарайтесь тратить с умом.

Одинокие Овны захотят романтики, и ее у вас будет в избытке. Ожидайте море комплиментов. На предстоящей неделе риск простудиться возрастет, поэтому одевайтесь теплее.

Телец

Привычные рабочие задачи на работе будут вызывать скуку у ярких и деятельных Тельцов. Возьмите выходной, чтобы восстановиться. Вы удивитесь, но после короткого отдыха вы почувствуете себя готовыми к новым свершениям.

Супружеские отношения принесут Тельцам только радость. Несмотря на то, что на работе вас все стало раздражать, дом станет уютным убежищем от всех невзгод. Вы особенно будете благодарны партнеру за поддержку.

Тельцы, находящиеся в поиске второй половины, смогут наконец-то перевести дух, потому что звезды сулят вам встречу с тем самым. Главное — будьте открыты к общению, не сидите дома. А чтобы чувствовать себя бодрыми, стоит найти время для прогулок по заснеженным тропинкам любимого парка.

Близнецы

Близнецам пора вспомнить, что их главное оружие — это выдающиеся коммуникативные способности. Вам удастся без труда донести до начальства ваши идеи, а также прозрачно намекнуть о повышении зарплаты. Будьте уверены — вас услышат.

Семейный Близнецы захотят провести следующую неделю активно, что совершенно не понравится вторым половинкам, которые, наоборот, захотят «впасть в спячку». Не тормошите любимых, а лучше направьте вашу кипучую энергию на саморазвитие. Так и конфликтов удастся избежать, и настроение повысится.

Одиноких Близнецов ничто не сможет удержать от реализации задуманного. Вы захотите успеть везде, ведь приглашений будет целый ворох. Это замечательно, но помните о балансе, чтобы к концу недели не лишиться энергии.

Фото: [ freepik.com ]

Рак

Ракам придется проявить на работе творческий подход, потому что стабильность плавно превращается в застой. Пора встряхнуться самому и хорошенько встряхнуть коллектив. Ваши идеи многие примут на «ура», а вы сможете получить от привычных дел настоящее удовольствие.

Раки, которые находятся в длительных семейных отношениях, внезапно почувствуют усталость от ежедневной рутины и захотят праздника. Не ждите от партнера чудес — он не умеет читать мысли. Устройте праздник сами.

Одинокие Раки поддадутся хандре. Сидеть дома у окна, смотреть, как падают снежинки и грустить примутся многие. Однако если хотите встретить любовь, из дома придется все-таки выбраться. Сходите в бар с друзьями, не исключено, что именно там вы встретите очень интересного человека.

Лев

Львы на следующей неделе снова выбиваются в лидеры на работе. Вам удастся оставить позади не менее амбициозных коллег, но не вздумайте хвастаться, чтобы не спугнуть удачу. Повышение, которого вы так долго ждали, у вас почти в кармане.

Семейным Львам стоит проявить гибкость в отношениях со своей второй половиной. Конечно, благодаря успехам на работе вы чувствуете себя исключительными, но не забывайте уделить внимание и любимому человеку. Иначе на пьедестале вы можете остаться в одиночестве.

Одиноким Львам стоит искать подходящего партнера, не отходя от рабочего места. Вглядитесь в привычные лица коллег, вполне возможно, что кто-то останавливает на вас свой взгляд гораздо дольше других.

Дева

Девы — как всегда короли деталей и планирования. Да, придется кому-то из коллег подрезать крылья и прервать полет творческой мысли, но именно ваши грамотные расчеты приведут вас к успеху, минимизировав неоправданный риск.

Одиноким Девам следующая неделя не принесет ничего интересного в плане знакомств. Ничего страшного — просто ваша вторая половинка всего лишь задерживается в пути.

Семейным Девам захочется расслабиться и ничего не делать. Это вызовет недоумение у домочадцев. Просто объясните, что устали, и вас поддержат и возьмут часть домашних дел на себя. Вы почувствуете себя по-настоящему счастливыми.

Фото: [ freepik.com ]

Весы

Весы, как всегда, разрываются между несколькими проектами, стараясь успеть везде. Ваша работоспособность на следующей неделе повысится, работы будет очень много, но вы со всем справитесь. Ожидайте новых интересных предложений. Придется от чего-то отказаться.

Семейным Весам предстоящая неделя преподнесет множество сюрпризов. Домочадцы неожиданно захотят вас порадовать, видя, как вы устали на работе. Эти приятные знаки внимания вызовут на ваших глазах слезы счастья, ведь вас очень любят и ценят.

Одиноких Весов ждет несколько знакомств на предстоящей неделе, но, к сожалению, никто не зацепит, и продолжать общение вы не станете. Звезды советуют слушать свое сердце.

Скорпион

Вся страсть, присущая Скорпионам, будет направлена на работу. Вы будете действовать как идеальный механизм: приказы, решения, отчеты, да вообще все будет вам по плечу. Карьера, которая застопорилась, наконец-то двинется вверх.

К сожалению, страсти не хватит на любовь, поэтому в семейных отношениях могут появиться первые тучи. Не доводите ситуацию до бури с грозой — решайте проблемы сразу.

Одинокие Скорпионы будут думать только о работе, засиживаясь в офисе допоздна. А зря, потому что судьбоносная встреча ждет вас в другом месте. Рабочее рвение — это прекрасно, но не стоит забывать и о личной жизни.

Стрелец

Стрельцов ждет очень ровная и спокойная рабочая неделя. Новых задач будет немного, с привычными вы справитесь очень быстро. Порадует общение с коллегами. С некоторыми из них рабочие отношения перерастут в дружеские.

И семейные, и одинокие Стрельцы почувствуют прилив энергии и жажду приключений. Звезды советуют провести активно предстоящую неделю — вам гарантировано море позитивных эмоций.

Фото: [ Сергей Савостьянов/ТАСС ]

Козерог

Козерогам предстоящая рабочая неделя принесет много бессмысленной суеты, что будет ужасно раздражать. Просто займитесь главным и не позволяйте себя отвлекать по пустякам. Вам удастся аргументированно доказать начальству свое мнение, и ему придется задуматься о грамотном распределении нагрузки.

Семейные Козероги могут поругаться из-за мелочи, потому что стресс на работе дает о себе знать. Просто извинитесь и объясните природу своей вспыльчивости. Будьте уверены — вас окружат заботой и вниманием.

Одинокие Козероги будут подозрительны ко всем незнакомцам на предстоящей неделе. Вы будете искать во всех недостатки, поэтому звезды советуют воздержаться от поисков отношений, лучше заняться чем-то приятным дома. По крайней мере, пока такое настроение не пройдет.

Водолей

Креативность — вот девиз Водолеев на предстоящей неделе в рабочей сфере. Ваши оригинальные, не похожие на предложения коллег идеи буквально вытолкнут вас в число любимчиков руководства. А это уже и совершенно другие деньги. Так держать!

Семейные Водолеи почувствуют прилив романтики. Не сдерживайте свои порывы, удивляйте своих любимых, ведь что может быть важнее близких людей рядом?

Одинокие Водолеи будут мечтать о принцах и принцессах. Познакомиться с вами будет непросто, ведь банальное начало заставит вас досадливо скривиться. Не будьте столь суровы, и тогда есть шанс с удивлением обнаружить рядом очень интересную личность.

Рыбы

Рыбам звезды советуют слушать свою интуицию на работе. Не всегда логикой можно объяснить поведение начальства и коллег, а они будут вести себя очень странно. Просто работайте и не обращайте внимания на дрязги в коллективе, ведь вас это напрямую никак не коснется.

Одиноким Рыбам стоит почаще гулять на свежем воздухе. Именно там вы сможете найти такого же, как и вы, любителя природы, с которым найдете массу общего.

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