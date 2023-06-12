Любить не за баллы: психолог рассказала, как родителям не загнобить ребенка во время ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — самое страшное время в жизни каждого школьника. Финальной аттестацией детей пугают с первого класса. Такой сильный стресс может сильно травмировать психику учащегося.

Однако должны существовать меры, которые помогут будущим абитуриентам снять эмоциональное напряжение. Психолог и учитель английского языка Марина Аксенова назвала несколько способов успокоиться в период сдачи ЕГЭ.

На экзамене жизнь не заканчивается

Аксенова напомнила, что школьники переживают в период финальной аттестации по различным причинам. Например, есть те, кто считает, что подготовился недостаточно и не сможет получить высокий балл. На других же давят родители.

В этой ситуации эксперт посоветовала учащимся отложить учебники и пойти прогуляться. Особенно такой ход будет полезет вечером перед экзаменом, считает психолог. По словам учителя, на утро после прогулки сдающий проснется со свежей головой и здоровыми мыслями.

Кроме того, подчеркнула Аксенова, каждый 11-классник должен осознавать, что на ЕГЭ жизнь не заканчивается.

«Дорогие одиннадцатиклассники, помните, что Единый государственный экзамен — это не самое страшное, что может произойти у вас в жизни. Более того, если вы дошли до одиннадцатого класса, то ЕГЭ вам точно будет не страшен. Вы можете даже примерно предположить, какую оценку вы получите, потому что вы все писали пробный экзамен. Все задания вам известны, ничего сверхъестественного происходить не будет» — сказала Аксенова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если тревога не покидает школьника даже после прогулки, в дело должны вступить родители, отметила собеседница издания.

Родительский контроль

Нельзя отрицать, что большую руль в создании нервной обстановки вокруг школьников играют родители. Причины понятны: мамы и папы хотят, чтобы их чадо сдало ЕГЭ на высокие баллы и поступило на бюджет в хороший вуз. Кроме того, родители уверенны, что потраченные на репетиторов деньги не должны уйти в пустоту.

Однако даже все вышеперечисленное не дает право взрослым нагнетать обстановку, считает Аксенова. С учетом того, что ребенок и сам на себя давит, родители, наоборот, должны поддержать его в трудной ситуации и своим примером показать, как надо себя вести.

«Уважаемые родители, вы же любите своих детей не за количество баллов на ЕГЭ. Понятно, что многие из вас вложили большие деньги в репетиторов и в образование в целом. Однако здоровье детей важнее, чем результаты, поэтому прошу вас сохранять спокойствие» — заключила психолог.

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