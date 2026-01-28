Лучший день для решения сложных вопросов: кого звать в гости и как использовать народные приметы 29 января

29 января в старину отмечали праздник Петра Полукорма. Расскажем, какие обычаи и приметы были связаны с этим днем на Руси.

В этот день в церквях вспоминали святого Петра, которого считали покровителем домашнего скота. Крестьяне обязательно осматривали запасы хлеба, оставшиеся с прошлого урожая. Если к концу января в семье сохранялось больше половины заготовленного хлеба, это предвещало богатый и удачный урожай в следующем году.

Чем заняться 29 января

В этот день на Руси заботились о здоровье животных: вычесывали их, ласково гладили, ремонтировали хлев. Считалось, что коров и коз нужно напоить святой водой вместе с кормом — тогда молока будет больше.



Петров день считался удачным временем для решения сложных вопросов и важных дел. В этот день нередко отправлялись в дальние поездки и совершали крупные покупки, веря, что судьба поможет принять правильное решение.



Вечером в дом приглашали гостей и родственников — чем больше собиралось людей, тем счастливее ожидался наступающий год. Главное — не звать тех, с кем были враждебные отношения.



Также существовал обряд: в погреб клали рядом мясо, яйца и рыбу — верили, что это защитит семью от голода.

Что нельзя делать 29 января



Хотя проверять запасы было принято, рассказывать о них посторонним строго не рекомендовалось — это могло привести к несчастьям. Нельзя было выбрасывать хлеб и крошки — остатки еды собирали и кормили птиц.

Запрещалось драться, даже шутя, чтобы не привлечь нечистую силу. Не разрешалось одному ходить в лес — из-за сильных морозов можно было не вернуться. Также нельзя было разбрасывать вещи по дому — это могло рассердить домового, и он перестал бы охранять жилище.

Приметы погоды на 29 января



В Петров день люди внимательно наблюдали за погодными знаками:

Если за окном кружилась метель — летом ожидали частые дожди.

Северный ветер предвещал наступление морозов.

Красное зарево на небе сулило холодную погоду.

Беспокойное поведение домашнего скота говорило о скорой смене погоды.

Лай собаки во дворе предвещал снегопад.



