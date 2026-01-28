Лучший день для решения сложных вопросов: кого звать в гости и как использовать народные приметы 29 января
Фото: [Программа «Масленица в пастиле» в Музейной фабрике пастилы в Коломне/Медиасток.рф]
29 января в старину отмечали праздник Петра Полукорма. Расскажем, какие обычаи и приметы были связаны с этим днем на Руси.
В этот день в церквях вспоминали святого Петра, которого считали покровителем домашнего скота. Крестьяне обязательно осматривали запасы хлеба, оставшиеся с прошлого урожая. Если к концу января в семье сохранялось больше половины заготовленного хлеба, это предвещало богатый и удачный урожай в следующем году.
Чем заняться 29 января
В этот день на Руси заботились о здоровье животных: вычесывали их, ласково гладили, ремонтировали хлев. Считалось, что коров и коз нужно напоить святой водой вместе с кормом — тогда молока будет больше.
Петров день считался удачным временем для решения сложных вопросов и важных дел. В этот день нередко отправлялись в дальние поездки и совершали крупные покупки, веря, что судьба поможет принять правильное решение.
Вечером в дом приглашали гостей и родственников — чем больше собиралось людей, тем счастливее ожидался наступающий год. Главное — не звать тех, с кем были враждебные отношения.
Также существовал обряд: в погреб клали рядом мясо, яйца и рыбу — верили, что это защитит семью от голода.
Что нельзя делать 29 января
Хотя проверять запасы было принято, рассказывать о них посторонним строго не рекомендовалось — это могло привести к несчастьям. Нельзя было выбрасывать хлеб и крошки — остатки еды собирали и кормили птиц.
Запрещалось драться, даже шутя, чтобы не привлечь нечистую силу. Не разрешалось одному ходить в лес — из-за сильных морозов можно было не вернуться. Также нельзя было разбрасывать вещи по дому — это могло рассердить домового, и он перестал бы охранять жилище.
Приметы погоды на 29 января
В Петров день люди внимательно наблюдали за погодными знаками:
- Если за окном кружилась метель — летом ожидали частые дожди.
- Северный ветер предвещал наступление морозов.
- Красное зарево на небе сулило холодную погоду.
- Беспокойное поведение домашнего скота говорило о скорой смене погоды.
- Лай собаки во дворе предвещал снегопад.
Ранее сообщалось, что до апокалипсиса осталось 85 секунд: кто и почему передвигает стрелки Часов Судного дня?