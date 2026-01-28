Лунный календарь и волосы 29 января 2026 года: можно ли стричься и краситься без риска

Растущая Луна делает 29 января особенно благоприятной датой для ухода за волосами. Астрологи и специалисты по лунному календарю отмечают, что стрижка и окрашивание могут укрепить волосы, ускорить их рост и улучшить их структуру. Народные приметы подтверждают: стрижка в этот период помогает сохранить здоровье и привлекает удачу.

Стрижка волос по приметам 29 января

Народные приметы советуют быть внимательными к стрижке волос 29 января. Считается, что стрижка в растущую Луну приносит удачу и финансовое благополучие, а также улучшает общее самочувствие. В то же время важно избегать резких изменений стиля, чтобы не вызвать стресс для волос и организма.

Окрашивание волос и лунные рекомендации

По лунному календарю 29 января считается нейтральным или умеренно благоприятным для окрашивания волос днем. Использование натуральных красителей и щадящих технологий окрашивания помогает сохранить здоровье волос и минимизировать негативные последствия.

Специалисты отмечают, что яркие и радикальные изменения цвета лучше отложить, чтобы не нарушить энергетический баланс, который связывают с лунной фазой.

Итоги: стоит ли стричься и краситься

29 января 2026 года считается подходящим днем для стрижки волос, особенно для укрепления корней и ускорения роста. Окрашивание волос допустимо, но предпочтительнее использовать щадящие техники и натуральные краски. Народные приметы и лунный календарь вместе дают рекомендации держаться умеренности и планировать процедуры заранее, чтобы получить максимальную пользу для здоровья и внешнего вида.

