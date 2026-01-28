Астрологи назвали три знака китайского гороскопа, которых ждут большие перемены в феврале

Февраль 2026 года станет месяцем крутых перемен для трех знаков китайского календаря, отмечают астрологи. Их энергия и обстоятельства будут требовать активных действий и новых решений.

Внутренняя сила Тигров в предстоящий месяц достигнет пика, создавая мощный запрос на перемены и свободу. В карьере возможны столкновения из-за ощущения недооценки, но важно избегать импульсивных увольнений.

В личной жизни представителей этого знака ждут эмоциональные всплески, а одинокие Тигры имеют высокие шансы влюбиться. Финансовая сфера потребует жесткого контроля — всю свою энергию стоит направить на четкие цели.

Для Лошадей энергия в феврале будет бить ключом, подталкивая к движению. В профессии у них появится стремление к большей самостоятельности и новым деловым контактам, возможны командировки или смена формата работы.

В любви Лошадь будет ценить личное пространство, но и новые знакомства не исключены. Финансы могут быть нестабильны, поэтому критично важно установить лимит на спонтанные покупки.

В конце зимы представители знака Свинья будут особенно стремиться к комфорту и душевному теплу. На работе у них ожидается спокойная, стабильная фаза. В личной жизни у таких людей воцарятся гармония и нежность, а одинокие Свиньи могут встретить свою судьбу через круг друзей или родственников.

В финансовой сфере главным советом для них станет умеренность в тратах на развлечения, а лучшими инвестициями — в дом, здоровье и отдых.

