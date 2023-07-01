«Мамуль, все хорошо»: разведчика из Донецка подвело сердце

Голубоглазый спортивный красавец, метр девяносто ростом — таким был Максим Стаскевич. Будучи родом из Донецка, Максим сражался с фашизмом в течение восьми лет, а потом принял участие и в спецоперации в составе российской армии. К несчастью, в 33 года жизнь его оборвалась.

Как рассказывает мама Стаскевича — Марина, когда начались военные действия в Донбассе, ее сын встал на защиту родного края.

Служил в легионе Захарченко

«В 2014 – 2016 годах сын служил в отряде особого назначения «Легионе Оплот» ДНР, который тогда создали по указу первого главы ДНР Александра Захарченко. Кстати, Максима похоронили на том же кладбище, что и его бывшего командира «Батю»: могила моего сына находится в двух минутах от мемориала Захарченко», — отмечает мать.

В последние два года своей жизни Стаскевич жил в Воронеже, там он заключил контракт с Министерством обороны РФ. И когда началась спецоперация в 2022 году, Максим уже привычно пошел сражаться с нацизмом, только в составе российской армии.

«Он мало рассказывал про СВО. Сын всегда был оптимистично настроен, говорил: «Мамуль, все хорошо» или «все нормально». Из-за «ленточки» звонил редко — нельзя было. Я даже не знала толком, где он. Когда Максим уже приехал, то сказал отцу, что был под Изюмом в составе разведгруппы», — говорит Марина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стаскевич был на СВО в июне и июле, затем приехал домой в Воронеж. 26-го июля сын прислал Марине голосовое сообщение, а потом они поговорили по телефону. Маме Максим сказал, что больше не отправится на передовую, хотя, зная сына, женщина была уверена: он бы наверняка опять поехал.

Фото: [ из личного архива семьи Стаскевич ]

Внезапная смерть

«Но сыночка я так и не увидела, мне его привезли 30 июля гробу. Как выяснилось, 27-го числа мой Макс собирался идти мне за подарком, но вечером мне поступил звонок от его отца: «У нас беда: у сына внезапная остановка сердца». И все, я умерла вместе с сыном, мир рухнул для меня», — сокрушается убитая горем мать.

Близким предстояла перевозка тела сына в Донецк, где они жили. В свой день рождения, 28-го июля, мама Максима выбирала место на кладбище для единственного сыночка.

«Орден Мужества вручили 24 марта 2023 года, по прошествии почти восьми месяцев со дня его гибели. Отец ездил в Белгородскую область за наградой. На фото видно, как он постарел от горя лет на 20, как и я. Сын спасал чужие жизни, а вот свою — не смог. Он подорвал здоровье, что могло произойти — теперь никто мне не расскажет», — вздыхает Марина.

Сейчас наша собеседница осталась в Донецке одна, потому что супруг тоже защищает интересы Родины на фронте. Женщина пытается ставить памятник своими силами и каждую субботу ездит на кладбище.

«Без слез не проходит и дня. Стараюсь спасаться работой. Единственный сын — мы с ним были такими друзьями! Жаль, внуков так и не оставил. Не верю, что это с нами произошло», — говорит Стаскевич.

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