«Манипулировать бесполезно»: создан психологический портрет знаменитого провидца из «Битвы экстрасенсов»

Потомок аланского провидца, победитель 18 сезона шоу «Битва экстрасенсов», а также участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Константин Гецати является фаворитом многих телезрительниц. Он притягивает своим спокойствием и размеренностью.

Психолог Александра Метальникова раскрыла основные черты характера знаменитого провидца и рассказала, каким Константин может быть в романтических отношениях.

Фото: [ Социальные сети ]

Слов не должно быть много

По словам психолога, Гецати — очень интересная личность. На него практически невозможно повлиять.

«Ядро личности очень независимое, он очень хорошо умеет контактировать со своим бессознательным. Ему никто не указ», — заявила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Независимость Константина, по мнению собеседницы, идет ему на пользу. С его чувствительностью к эмоциям других людей без внутреннего стержня, Гецати было бы сложно достичь того, чего он достиг.

«У него есть внутренняя точка равновесия, которая очень хорошо его стабилизирует по жизни. Поэтому сразу можно предупредить поклонниц Константина, что пытаться им манипулировать практически бесполезно», — пояснила Метальникова.

Однако психолог отметила, что Константин может быть восприимчив к восхищению и даже лести в свой адрес.

«Но не факт, потому что эта лесть должна быть немногословной. Если уж пытаться завоевать его расположение, важно аккуратно обращаться со словами. Их не должно быть много, и они должны быть наполнены чувствами, эмоциями», — добавила психолог.

По словам собеседницы, у самого Гецати имеются способности к манипуляции другими людьми.

«Он может помогать людям жить их жизнь, преодолевать невзгоды и в том числе выздоравливать, так как у Константина приличные способности к работе с психосоматикой, с человеком через тело. Немудрено, что он был врачом и получил медицинское образование», — поделилась Метальникова.

Фото: [ Социальные сети ]

Сильная самокритика

Психолог подчеркнула, что задача Константина — быть самостоятельным, не поддаваться на провокации и манипуляции, а также идти в направлении развития своей личности и желаний.

«У него большой потенциал, чтобы быть педагогом и учителем. Как по ядру личности, так и по скрытым талантам. С одной стороны, есть потенциал к произнесению нового слова в чем бы то ни было, но с другой стороны это может ему мешать реализовываться», — рассказала собеседница.

Учитель из Константина очень инновационно-прогрессивный. Его школа магии, отметила психолог, не должны быть традиционной: с черепами, змеями или похожей на Хогвартс.

«Учительский потенциал у него велик и очень важно его реализовывать, но аккуратнее обращаться с самокритикой», — подчеркнула Метальникова.

Для того, чтобы реализовать задуманное, психолог советует магу научиться включать и выключать самокритику при необходимости, не использовать ее постоянно.

Фото: [ Социальные сети ]

С вниманием к чувствам

У Гецати, по словам собеседницы, очень мягкое и нежное обаяние, но довольно активный внешний образ.

«Внешне он проявляется ярко и экспрессивно. По крайней мере, способен на это. Но строить отношения и общаться он будет совсем по-другому. Более бережно, нежно и лирично. Не по нарциссическому типу личности, а аккуратно, с вниманием к чувствам своей женщины или другого собеседника», — добавила Метальникова.

Психолог подчеркнула, что Константин не относится к тем людям, которые рано женятся.

«При выборе партнера он будет осторожным и аккуратным человеком. При этом, очень хорошие и плодотворные отношения у него строятся с друзьями в неформальных тусовках, объединениях по духу. И для него участие в них очень благоприятно», — объяснила эксперт.

Константин, по словам психолога, один из тех, кому необходимо восхищение, обожание и признание.

«Но также он легко может быть в одиночестве и ему необязательно собирать вокруг себя масштабную свиту», — пояснила Метальникова.

Фото: [ Социальные сети ]

Склонность перетруждаться

Как наставник, добавила психолог, Константин достаточно щедр и притягателен. Он способен заразить учеников желанием получить знания.

«А еще в его жизни присутствует склонность перетруждаться. Имеются противоречия между трудоголизмом, желанием загнать себя в жесткие рамки, все успеть и периодами лени, что часто называют «откатами», — отметила Метальникова.

Подобные колебания, по словам психолога, могут происходить в течение месяца.

«Ему нужны люди, которые поддержат его в период спада активности. Это нормально при его складе личности и характера. Важно подстраиваться под них, выявить закономерность и быть готовым к наступлению следующих спадов», — сказала эксперт.

Собеседница также подчеркнула, что Гецати не стоит забывать о своем здоровье.

«Не надо пренебрегать любыми способами себя оздоровить. Нельзя рассчитывать только на то, что сила воли и духа, которые у него действительно нешуточные, вывезут в любой ситуации. Лучше стелить себе соломку на случай атомной войны внутреннего характера», — подытожила психолог.

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