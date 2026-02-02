Миниатюрные, но мощные: рейтинг самых урожайных и сладких томатов черри на 2026 год
Фото: [Подмосковье Сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Томаты черри отличаются компактными плодами, высокой урожайностью и неприхотливостью, что делает их популярными среди дачников.
Черри хорошо переносят перепады температуры, засуху и резкое похолодание. Мощная корневая система и активный рост зеленой массы позволяют растениям быстро восстанавливаться после неблагоприятных условий. Многие сорта черри начинают плодоносить раньше обычных томатов, что важно для регионов с коротким летом.
Полезные свойства томатов черри
Несмотря на небольшой размер, черри содержат большое количество питательных веществ. Сухих веществ в них 8–15%, тогда как у крупных томатов — около 6%. Плоды богаты витаминами, микроэлементами, органическими кислотами и ликопином — мощным антиоксидантом, снижающим риск сердечно-сосудистых заболеваний и влияющим на профилактику онкологии. 150–200 г черри обеспечивают суточную норму ликопина, способствуют выведению токсинов и улучшают состояние кожи и волос.
Рейтинг лучших сортов томатов черри на 2026 год
Агроном Павел Лагута в разговоре с «АиФ» выделил 10 надежных сортов для выращивания в теплицах и открытом грунте.
- Баттерфляй — индетерминантный, ранний, сладкие вытянутые плоды, теплица.
- Белая смородина — индетерминантный, ранний, кремовые плоды, теплица.
- Черный мавр — детерминантный, ранний, темные плотные плоды, открытый грунт.
- Икра красная — детерминантный, средний срок созревания, алые плоды, открытый грунт.
- Икра оранжевая — детерминантный, средний срок, ярко-оранжевые плоды.
- Золотая капля — индетерминантный, ранний, каплевидные плоды, теплица и открытый грунт.
- Финик желтый — детерминантный, средний срок, сладкие мелкие плоды, открытый грунт.
- Дынная гроздь — индетерминантный, средний срок, декоративные длинные кисти, теплица.
- Gold Rush Currant — индетерминантный, ранний, мелкие желтые плоды, открытый грунт.
- Зеленый доктор — индетерминантный, средний срок, зеленые зрелые плоды, теплица.
Выбор сорта влияет на урожайность и устойчивость к погодным условиям. Черри подходят для свежего потребления, заготовок и украшения блюд, их можно выращивать даже начинающим огородникам.
