Митинг у посольства Израиля, штурм Макдональдса: как в Стамбуле отреагировали на бомбежку больницы в Газе

Это произошло после удара ракеты по госпиталю Аль-Ахли Аль-Маадани, в результате которого погибли не менее 800 человек.

99% турков поддерживают Палестину

Во всех мусульманских странах вчера и сегодня проходят стихийные митинги против политики Израиля. Турция не осталась в стороне, убедился корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня». Здесь однозначно негативно восприняли заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении гражданского населения сектора Газа и уничтожения самого города.

«Это фактически геноцид», — возмущается жительница Стамбула Элла (имя изменено).

В Стамбуле, как уточнил наш корреспондент, протесты проходили около консульства Израиля, неподалеку от которого находится McDonald's. Американскому фастфуду не повезло: протестующие заодно разбили окна и в этом заведении.

«99% населения Турции поддерживает сегодня народ Палестины. И на любое обострение со стороны Израиля, а их за последние годы было немало, реагирует максимально яростно, но в рамках дозволенного законом. Объективно и без принуждения властей турецкий народ сочувствует палестинцам, оказавшимся в ситуации гуманитарной катастрофы и блокады. Проходили неоднократно митинги у посольства США и Израиля. Обычно они организовывались местными религиозными общинами», — заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

Споры о беженцах

Он подчеркнул, что, несмотря на моральную поддержку жителей сектора Газа, немногие соседние страны готовы принять к себе палестинских беженцев. Например, Египет этому противится. По многим причинам, в том числе из-за финансовой нагрузки, которая ляжет на это государство из-за наплыва обездоленных, нуждающихся в еде, крове, работе, социальной помощи. Кроме того, никто не хочет радикализацию своей собственной страны, что неизбежно в такой ситуации.

«У нас в Турции было заявлено, что до 500 тыс. палестинских беженцев мы вроде бы сможем принять. В прошлом мы уже давали приют 5 миллионов сирийских беженцев, так что это вполне реально, хотя тоже вызывает большие споры в обществе и воспринимается неоднозначно многими», — резюмировал наш собеседник.

Ранее мы рассказывали, как жили до войны дети Сектора Газа.