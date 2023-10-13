Стаканчик йогурта стал ловушкой для мух: как жили дети в секторе Газа

Многие европейские политики утверждают, что этот клочок земли общей площадью 40 квадратных километров обречен. Могла ли быть у него другая участь?

Несколько лет назад в командировке в Израиле с одним из православных благотворительных фондов тележурналистке и волонтеру Ольге Демидовой довелось побывать на палестинских территориях и на западном берегу реки Иордан. Она поделилась с нами своими впечатления от увиденного.

Нельзя было говорить, куда едем

Сперва их автобус проехал через несколько блок-постов.

«В него заглядывали вооруженные до зубов люди — меры безопасности на границе с соседями в Израиле всегда были беспрецедентными. О том, куда мы ездили, ни в коем случае нельзя было рассказывать в аэропорту, иначе можно навсегда угодить в черные списки», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Ольга Демидова.

Нашей собеседнице было очень интересно увидеть, как живут простые палестинцы, поэтому она попросила проводить ее в нетуристическую часть.

Дети ловили мух

Жизнь в изоляции за колючей проволокой вызвала у журналистки сочувствие.

«Люди как люди, дети как дети – мальчишки для развлечения ловили мух, роящихся над мусорным баком. Порывшись в сумке, я отдала им свой перекус – банан и йогурт. Они в мгновение ока слопали угощение, а опустошенную баночку из-под йогурта сразу же превратили в ловушку для мух», — вспомнила Давыдова.

Она констатировала, что ей стало невольно жаль этих несчастных малышей – родиться в убогой резервации, не имея возможности увидеть другой мир, ужасно.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Очень страшная сказка

Журналистка предположила, как родители рассказывали детям о том, что творится на свободе, какие там люди.

«Наверняка с пеленок им говорили, что там, за колючей проволокой, враги. Их с детства учили ненавидеть. Ведь врагов, как пишут в восточных сказках, нужно обязательно ненавидеть и в итоге победить, когда вырастешь. Лучше всего — уничтожить», — подчеркнула Давыдова.

Сейчас, когда по новостям демонстрируются кадры зверств палестинских боевиков в Израиле, где они убивают мирных жителей, женщин и детей, журналистка признается, что ей даже страшно представить, что кто-то из тех чумазых мальчишек, которых она накормила йогуртом, мог быть среди террористов.

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