Стаканчик йогурта стал ловушкой для мух: как жили дети в секторе Газа
Журналистка Демидова рассказала о жизни детей в секторе Газа
Фото: [Fatima Shbair/AP/TASS]
Сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Без воды, продуктов, медикаментов, электричества, под массированными авиаударами Израильских ВВС.
Многие европейские политики утверждают, что этот клочок земли общей площадью 40 квадратных километров обречен. Могла ли быть у него другая участь?
Несколько лет назад в командировке в Израиле с одним из православных благотворительных фондов тележурналистке и волонтеру Ольге Демидовой довелось побывать на палестинских территориях и на западном берегу реки Иордан. Она поделилась с нами своими впечатления от увиденного.
Нельзя было говорить, куда едем
Сперва их автобус проехал через несколько блок-постов.
«В него заглядывали вооруженные до зубов люди — меры безопасности на границе с соседями в Израиле всегда были беспрецедентными. О том, куда мы ездили, ни в коем случае нельзя было рассказывать в аэропорту, иначе можно навсегда угодить в черные списки», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Ольга Демидова.
Нашей собеседнице было очень интересно увидеть, как живут простые палестинцы, поэтому она попросила проводить ее в нетуристическую часть.
Дети ловили мух
Жизнь в изоляции за колючей проволокой вызвала у журналистки сочувствие.
«Люди как люди, дети как дети – мальчишки для развлечения ловили мух, роящихся над мусорным баком. Порывшись в сумке, я отдала им свой перекус – банан и йогурт. Они в мгновение ока слопали угощение, а опустошенную баночку из-под йогурта сразу же превратили в ловушку для мух», — вспомнила Давыдова.
Она констатировала, что ей стало невольно жаль этих несчастных малышей – родиться в убогой резервации, не имея возможности увидеть другой мир, ужасно.
Фото: [Zuma\TASS]
Очень страшная сказка
Журналистка предположила, как родители рассказывали детям о том, что творится на свободе, какие там люди.
«Наверняка с пеленок им говорили, что там, за колючей проволокой, враги. Их с детства учили ненавидеть. Ведь врагов, как пишут в восточных сказках, нужно обязательно ненавидеть и в итоге победить, когда вырастешь. Лучше всего — уничтожить», — подчеркнула Давыдова.
Сейчас, когда по новостям демонстрируются кадры зверств палестинских боевиков в Израиле, где они убивают мирных жителей, женщин и детей, журналистка признается, что ей даже страшно представить, что кто-то из тех чумазых мальчишек, которых она накормила йогуртом, мог быть среди террористов.
Ранее политолог рассказал, насколько прав Израиль, планирующий заключить в тотальную блокаду сектор Газа.