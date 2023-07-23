«Могут происходить необъяснимые явления»: эзотерик рассказала, что принесет человечеству ретроградная Венера

Многие люди побаиваются ретроградного Меркурия из-за нестабильного эмоционального фона, который он создает для определенных знаков Зодиака. Однако, серьезные жизненные изменения и корректировки может вносить и Венера в период своей ретроградности.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, что человечеству ждать от периода ретроградности Венеры, который наступил сегодня и продлится до сентября.

Рефлексия и самоанализ

По словам провидицы, ретроградность Венеры заключается в том, что планета движется в обратном направлении, то есть назад. Данное явление длится около шести недель.

«В такой период астрологические влияния Венеры оказываются более интенсивными и заметными. Желательно рефлексировать и заниматься самоанализом. Ретроградность Венеры заставляет задуматься о ценностях. В такие периоды легче всего понять, что человек ищет в партнерстве и в жизни в целом», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что Венера связана с любовью, отношениями и финансами. В период ее ретрограда, стоит избегать радикальных изменений в этих областях.

«Лучше поддерживать стабильность и избегать рискованных финансовых решений. Также Венера может привнести неопределенность в отношениях и вызвать эмоциональные колебания. Важно уделить время самому себе, заботиться о своем благополучии и эмоциональном равновесии», — пояснила ясновидящая.

Также, продолжила экстрасенс, в период в период ретроградной Венеры могут проявить себя старые проблемы и недоразумения в отношениях. Важно оставаться объективными и не принимать поспешных решений.

Что не стоит делать?

Ясновидящая не советует заводить новые отношения, так как ретроградность Венеры — не самое лучшее время для новых любовных увлечений, а также заключения важных договоров, так как ситуация может быть неясной и нестабильной.

«Не стоит делать крупные покупки. Период может быть неподходящим временем для крупных инвестиций или приобретений, так как ситуация может меняться и быть нестабильной», — подчеркнула собеседница.

Вызовы и испытания

По словам экстрасенса, ретроградная Венера может стать причиной вызовов и испытаний, связанных с отношениями и ценностями.

«Этот период может помочь людям увидеть неясности и недостатки в своих отношениях. Это также отличное время переоценки и пересмотра ценностей. Могут происходить катаклизмы, стихийные бедствия, страдания, необъяснимые явления», — добавила Мишина.

Таким образом, период ретроградной Венеры предоставляет возможность обратить внимание на имеющиеся отношения и внутренние потребности.

«Это время для рефлексии, заботы о себе и сохранения стабильности. Лучше избегать крупных изменений и принимать решения с объективностью и терпением», — подытожила ясновидящая.

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