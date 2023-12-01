«Мой голос — мои правила»: россияне рассказали об уловках с биометрией, которые повергли их в шок

Государственная Дума во втором чтении одобрила поправки в административный кодекс РФ за незаконные манипуляции с биометрическими данными МФЦ и банками. Нарушителям грозит до одного млн руб. штрафа.

Эта мера призвана защитить россиян от кражи их биометрических данных, то есть данных о некоторых параметрах внешности и голоса, которые сейчас зачастую используются для мошенничеств с жильем и кредитами. О некоторых таких аферах нам поведали пострадавшие.

Без меня меня сфотографировали

Жительница Балашихи Евгения К. (Имя изменено. — Прим. ред.) сильно удивилась, когда увидела, что вход в «Госуслуги» для нее теперь доступен с биометрией. Которую она, оказывается, когда-то сдала. Правда, упрощенную — только внешность и голос, а не радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев. Но женщина все равно возмутилась.

«Откуда на «Госуслугах» мои биометрические данные? Я знаю, что их по закону, который был принят еще в 2022 году, сдают добровольно. Меня же поставили перед фактом, что они на «Госуслугах» уже есть. Выяснилось, что когда-то давно я брала машину в кредит, и в банке меня сфотографировали — это стандартная процедура. А в договоре мелким шрифтом было прописано, что мои персональные сведения кредитное учреждение может передавать третьим лицам, и это вполне законно — выходит, я сама поставила подпись под тем, чтобы банки делали с моей биометрией все, что им хочется», — в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» поделилась женщина.

Евгения этого так не оставила и сходила в МФЦ, чтобы отозвать свое разрешение. Это бесплатно и можно сделать в любой момент. Но если гражданин конкретно не изъявил желания запретить использовать свою биометрию, считается, что он согласен с тем, что его данные хранятся в общей базе.

Настойчиво требовали голос

Иногда банки идут на конкретные уловки, чтобы получить биометрию граждан. Так, 25-летняя Ульяна К. не могла перевести на счет подруги 20 тыс. рублей, которые задолжала. Робот по телефону настойчиво требовал пройти биометрическую идентификацию для крупного денежного перевода.

«Нет, никто меня не заставлял ее проходить. Просто деньги иначе не переводились. Позвонила на горячую линию, там очень удивились: мол, ну а что здесь такого? Почему не хотите пройти идентификацию? Да вот не хочу и все. Мой голос — мои правила, клиент всегда прав», — отметила девушка.

По ее словам, деньги в итоге она отправила более мелкими частями по 10 тыс. рублей на следующий день, так как после трех отказов пройти идентификацию ее счет временно заблокировали.

Утечки неизбежны

За прошлый год в России утекло более 667 млн записей с персональными данными, что почти в три раза больше уровня 2021-го, говорится в исследовании InfoWatch. Сведений за 2023 год пока что нет. Но вряд ли подобного воровства стало меньше.

«К сожалению, базы данных россиян и их персональные сведения на сегодняшний день охраняются плохо. Все мы в курсе, как телефонные мошенники обзванивают своих жертв, вынуждая снять все деньги с карт. А те им верят, потому что злоумышленники знают о них слишком много. Откуда и как эта информация оказалась у преступников? Где гарантии, что наши голоса и лица из Единой биометрической системы никуда не пропадут? Сейчас нам обещают, что эти сведения будут усиленно защищены, но как будет на практике, пока никто не знает», — задается вопросами юрист Джамиля Аджиева, руководитель проектов «Центра анализа социально-политических коммуникаций».

Депутаты Госдумы надеются, что поправки в КоАП РФ помогут минимизировать упомянутые риски.

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