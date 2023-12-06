«Может содержать ругательства и элементы порнографии»: как выглядит недобросовестная реклама, и кто борется с ней

Если реклама не соответствует закону, она признается недобросовестной. Подобные случаи встречаются регулярно, о чем сообщает ФАС на своем сайте. Однако далеко не всем понятно, по каким критериям служба определяет, что те или иные объявления нарушают установленные нормы.

Разобраться в вопросе недобросовестной рекламы нам помог Владислав Скворцов, юрист по гражданским делам. По его словам, методы продвижения товаров и услуг, нарушающие законы РФ, встречаются как в Сети, так и в реальной жизни.

Что может ФАС?

«К недобросовестной можно отнести такую рекламу, которая вводит в заблуждение или обманывает потребителя, содержит упоминания запрещенных товаров либо какие-то некорректные сравнения. Например, говоря о других товарах, как об «обычных», производитель при этом выделяет свой товар или услугу. Кроме того, объявление может порочить чью-либо честь, достоинство или деловую репутацию, а также содержать ругательные слова и выражения, элементы порнографии», — объяснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Реклама о скидках без указания срока или конкретных товаров и услуг, продолжил наш собеседник, тоже признается нарушающей законодательство. Аналогичным образом обстоит ситуация, когда продавец рассказывает о своем товаре, искажая его характеристики,чтобы привлечь побольше покупателей.

Что интересно, в России количество рекламы, вводящей в заблуждение, продолжает расти. Об этом сообщали представители ФАС, отметив, что за весь 2022 год ее доля от общего числа составляла 8,93%, а за первую половину 2023 года — уже 10,28%.

Фото: [ a-rial.ru ]

Неэтичная реклама тоже продолжает распространяться в РФ. Ее доля увеличилась с 1,27% до 1,87%.

«Любая реклама проверяется ФАС, и если в ней обнаружатся нарушения законодательства, то владельцу бизнеса могут предписать убрать ее. Если объявление не прекратило свое действие, то ФАС имеет право требовать у судебных или правоохранительных органов запрета его существования. Причем ФАС может самостоятельно накладывать штрафы, а также вносить нарушителей в реестр недобросовестных организаций и ограничивать ведение ими деятельности на определенный срок», — подчеркнул Скворцов.

Прочие полномочия

ФАС, добавил он, также имеет право требовать от ИП и организаций документы, пояснения действий должностных лиц и переписку сторон, имеющих отношение к проверке. Может служба также заблокировать ресурс, например, какой-нибудь видеоролик или веб-сайт.

«Баннеры, вывески и аналогичного вида конструкции также должны быть размещены с соблюдением закона. Предприниматели обязаны получать разрешения о размещении вывесок на фасадах зданий, соблюдать определенные требования к конструкции. ФАС же может обратиться в суд с требованием о демонтаже неправомерно размещенных вывесок», — заключил юрист.

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