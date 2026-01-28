Можно ли убираться 29 января по лунному календарю и народным приметам

Для домашних дел 29 января 2026 года считается благоприятным днем, если ориентироваться на лунный календарь и народные приметы. Астрологи и народные мудрецы советуют учитывать фазы Луны и расположение планет при планировании уборки.

Лунный календарь уборки на 29 января 2026

29 января Луна находится в первой четверти. Эта фаза считается оптимальной для активной работы по дому: генеральной уборки, мытья полов, чистки мебели и организации пространства.

Первая четверть Луны благоприятна для избавления от старого и ненужного, сортировки вещей и наведения порядка.

Энергия Луны в этот день способствует наведению чистоты и организации дома, помогает чувствовать уют и гармонию.

Специалисты по лунному календарю рекомендуют уделить внимание ванной комнате и кухне — это символически связано с очищением и здоровьем домочадцев.

Народные приметы

Согласно народным приметам, уборка 29 января имеет свои особенности:

Не рекомендуется выметать мусор вечером — считается, что вместе с ним можно «вымести» удачу и здоровье.

Уборка в первой половине дня приносит больше пользы, помогает навести порядок в мыслях и делах.

Особое внимание стоит уделять углам: в народных поверьях они собирают негативную энергию, поэтому чистка углов способствует гармонии дома.

Также приметы советуют не оставлять беспорядок на ночь — это может притягивать негативную энергетику и создавать чувство усталости у членов семьи.

Какие виды уборки лучше делать 29 января

Для эффективной уборки 29 января рекомендуется:

Генеральная уборка и мытье полов.

Протирание пыли с мебели и техники.

Сортировка вещей, особенно старых и ненужных.

Чистка кухни и ванной, избавление от просроченных продуктов.

Малые бытовые задачи, такие как мытье окон или глажка белья, также удачно выполняются в этот день.

Вывод: 29 января 2026 — день для чистоты и порядка

29 января подходит для активной уборки по лунному календарю и народным приметам. Домашние дела, проведенные сегодня, принесут ощущение порядка и гармонии в доме. Энергия Луны помогает наладить атмосферу, очистить пространство от лишнего и привлечь положительные изменения.

