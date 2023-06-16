«Мы все просто плакали, не знаю, почему»: жена погибшего на СВО десантника взошла на Эльбрус с портретом мужа

Преодолев депрессию, вдова погибшего на СВО десантника Татьяна Ким взошла на Эльбрус. С собой девушка из Оренбурга взяла растяжку, на которой изображен ее любимый и два его товарища. Татьяна рассказала нашему корреспонденту, насколько трудно ей было идти к этому поступку.

Муж Татьяны Малик Казакбаев служил в ВДВ. Когда мужчина понадобился Родине, он пошел отдавать свой долг в зону СВО. К сожалению, Казакбаев погиб в сентябре прошлого года. И женщине пришлось переживать утрату своими силами.

Восхождение как лечение

Малик и Татьяна давно решили подняться на Эльбрус. Хотели сделать это вместе еще прошлым летом, но Малик отправился на спецоперацию.

«Я думала, когда вернется, мы обязательно поднимемся на гору. Это еще и символично: будто бы ты поднимаешься не только физически, но и в личностном росте. Достигаешь вершин. Но все сложилось, так, как сложилось», — вздыхает Татьяна, говоря с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новый год дался вдове очень тяжело. Это было самое черное время в жизни Татьяны. Она осталась одна с тремя детьми.

«В январе я думала, что сама умру, не могла выйти из этого состояния. Начала общаться с психологом: он мне предложил заниматься чем-то, чего мне всегда хотелось, что отвлекало бы меня. Я достаточно активный человек, занимаюсь спортом, но с сентября, как все случилось, я, конечно, все забросила», — признается Ким.

В январе женщина начала опять заниматься — записалась на танцы. Вдова потихоньку приходила в себя. Наконец, вспомнила про Эльбрус и решила, что обязательно должна это сделать.

«Нашла компанию организаторов, списалась, оплатила часть путевки и забронировала место. И начала готовиться. То, что я пойду с флагом, это было первое мое представление — как я туда поднимусь, для чего и что я буду делать на вершине», — делится Татьяна.

Фото: [ из личного архива Татьяны Ким ]

Преодоление себя

Группа альпинистов-любителей набралась довольно большая, продолжает Ким: было 15 человек и еще три гида. Все участники были из разных городов России.

«Организаторы встретили нас в Лермонтове — это город в Ставропольском крае. Нам выдали снаряжение и увезли в Кабардино-Балкарию. Поселились мы в отеле в поселке Терсколе на высоте 2,3 километра. Три дня ходили в походы, поднимались на высоту примерно 3,4 километра. Проходили адаптацию, потом поднялись на 3,8 километра», — вспоминает Ким.

На этой высоте уже был снег, а вершины Эльбруса — совсем рядом, продолжает Татьяна. Жили туристы в бочках, построенных специально для проживания гостей, в каждой помещается 15 человек. Туалет на улице, а кухня — тоже отдельно стоящая бочка.

«Два дня мы совершали походы на высоту 4,8 километра. Потом день отдыха и вперед, на штурм вершины», — говорит о подготовке наша собеседница.

Все время восхождения Татьяна будто чувствовала своего мужа рядом. Вместе они и поднялись.

«Мы просто все там плакали, не знаю, почему. И от усталости, и от чувства, что мы это сделали, и от видов вокруг. Вероятность не покорить вершину была приличная — могла быть плохая погода, да и просто могло не хватить сил, но их мне придавал Малик. А погода просто не могла быть плохой, буквально открылась для нашего восхождения. Здесь я была ближе к нему на 5642 метра», — отмечает Ким.

И на вершине Эльбруса как нельзя более своевременным казался девиз ВДВ, который тоже был на растяжке: «С любых высот в любое пекло!»

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