Не хотел пугать семью: волевой прапорщик ГРУ четыре часа боролся со смертью на передовой

Юрий Богданов был прапорщиком в спецназе ГРУ — потомственным военным и настоящим профессионалом. Но все же удача на передовой бывает важнее высокой специализации. И офицеру не повезло: он долго боролся за жизнь, но все же погиб на фронте.

Юрий родился 14 августа 1988 года в городе Великий Новгород и там же вырос. Он окончил школу №15 и лицей №1, а после выпускного, в 2006 году, его призвали на военную службу.

Весельчак и балагур

После службы в ВС РФ Богданов решил связать свою жизнь с армией. Так и остался в форме, стал заместителем командира группы спецназовцев. И друзья, и домочадцы говорят в один голос, что семья у Юрия была на первом месте. Его близкий друг и сослуживец Иван Петров (имя изменено) характеризует его как «вечно веселого и молодого».

«В компании Юра всегда был смешным и юморил, каким бы составом люди не собрались. Он был первым «тамадой», от чьих шуток потом болели щеки и живот. Я не видел его хмурым и грустным. Кажется, он улыбался даже во сне», — рассказал о товарище Петров.

По словам Ивана, все окружающие знали, как Богданов любил свою жену. Военный делал для нее все и ни разу не сказал плохого про Веру.

«Души не чаял и в своих дочках. Правда, переживал, что старшая растет отдельно от него. Однако ее Юра любил не меньше младшей, которую сильнее баловал. Он их обожал и мечтал выдать замуж за приличных парней. Надеюсь, мужья у девочек будут такие же отличные, как и их папа», — заметил друг.

Спецназовец не забывал и о родителях, Татьяне Ивановне и Сергее Владимировиче. И хотя «дядя Сережа» был бойцу неродным отцом, Юра отзывался о нем с большим уважением.

Фото: [ из личного архива семьи бойца. С женой Верой ]

Письма с фронта

Жена Вера вспоминает Юрия как самого заботливого, любящего и оберегающего свою семью человека: «Это настолько драгоценный муж и отец! Таких больше не существует».

Будучи профессиональным военным, Богданов бывал в разных командировках. Например, два раза ездил с миротворческой миссией в Сирию. А когда началась спецоперация, он отправился «за ленточку». Правда, то, что он там увидел, отличалось от всего, что боец видел раньше. Его эмоции можно было легко понять по весточкам с передовой.

«Сперва он писал письма, в которых повторял: «Вера, жизнь перевернулась, я так мало вас ценил, так мало любил! Я вам весь мир хочу отдать, будем с тобой в кафе ходить, вкусняшки кушать». Или: «Вера, я здесь такое видел! Я вернусь, и все будет по-другому». И, наконец: «Вера, тут страшно, здесь моих мальчишек убивают. Вера, они же еще дети!» — содрогнулась супруга бойца, вспоминая те строчки.

А потом восклицания сменились на усталую обреченность. Юрий писал: «Вера, я, наверное, уже не вернусь».

В свой последний вечер солдат как будто чувствовал смерть: был молчаливый, очень хмурый, нервный. Всем написал, что любит, а утром близкие уже не услышали его голос. Он около четырех часов боролся за свою жизнь и, как говорил командир, часто просил «позвонить Веруньке».

«А сослуживцы говорят — мы смотрим на него и не понимаем, что его через пару минут не станет: «Сейчас, Бодя, тебя подлатают и позвонишь. Ночь, не пугай семью». Врач сказал, что с такими ранениями не живут, а он жил! Часы жил и в очередной раз доказывал, что он сильный и не может оставить нас одних дома, а своих мальчишек — в беде», — всплакнула женщина.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Человек-идея

Но все же Богданов не выдержал — погиб 27 апреля 2022 года. Сколько у Юрия друзей, супруга узнала только после его гибели. Даже спустя полтора года люди приезжают и благодарят его со словами: «Воспитал, показал, помог». Прапорщик учил на личном примере и твердил: «Чтобы мои мальчишки научились, я должен сам это уметь».

«Человек-мозг, человек-идея — он готовился к каждому занятию, любил службу и верил, что армия России великая и могучая. А сам он — болтик этого механизма, и он не может сломаться», — заметила жена солдата Вера.

Но все же такое бывает, и отважный и честный солдат не смог справиться, победить смерть. Юрию Богданову вручили орден Мужества посмертно.

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