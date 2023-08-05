На лоне природы: сельские свадьбы в компании альпийских коз пользуются популярностью в Подмосковье

В Подмосковье набирают популярность свадьбы в сельском стиле. Все больше пар стремятся провести торжество за городом, на ферме или в деревне, сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Уточняется, что спрос на такие услуги вырос на 25%. Рассказываем, на каких фермах можно устроить гуляние, чем здесь готовы удивить.

СЕЛЬСКИЙ БУМ

Агротуризм в регионе развивается активно, об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

«Крестьянско-фермерские хозяйства привлекают население. Они реализуют новые проекты, предлагая гостям комфортные условия и разнообразные виды отдыха. КХФ отмечают — спрос на проведение свадеб по сравнению с прошлым годом вырос на 25%», — рассказал министр.

С такими данными Минсельхоза полностью согласны на ферме «Былинкино». Ее возглавляют предприниматели из столицы, супруги Юрий и Елена Головащенко. Они говорят, что организация свадеб на их ферме всегда востребована. Летом для этого еще больше возможностей.

«У нас прекрасный шатер для проведения банкетов на лоне природы. А угоститься можно нашими ремесленными продуктами. Кухня от шеф-повара. Молодоженов и гостей встречает приветственный стол с сырами ручной работы», — рассказывает Юрий.

НЕСТРОПТИВЫЙ НРАВ

Сыр в «Былинкино» делают из молока собственных коз альпийской породы.

«Их отличительные особенности — дружелюбный характер и хорошая приспособляемость к любым условиям содержания. Но самое главное — высокое качество молока, которое на вкус подчас напоминает ванильный пломбир», — делится Елена.

А еще общительный и нестроптивый нрав альпийских коз только на руку желающим сфотографироваться с этими животными. На ферме для молодоженов и их гостей есть и такая услуга.

«Это из необычного — фотосессия с козлятами. Все, кто доверяют нам, этому выбору, всегда уезжают с положительными эмоциями!», — утверждает Юрий.

Но для интересных фото есть и другие варианты. На ферме много живописных локаций, ведь находится она на берегу реки. Недалеко расположены Рязанский и Коломенский кремли.

«Те, кому мало одного дня для свадьбы на природе, могут у нас задержаться и подольше. Желающим остаться мы предоставляем благоустроенные коттеджи», — говорят супруги Головащенко.

НА ПРИРОДЕ С КОМФОРТОМ

При этом гостям не нужно брать с собой в дорогу дождевики или, например, резиновые сапоги на случай непогоды. Свадьба хоть и в сельской местности, но на благоустроенной территории.

«Многое пришлось делать с нуля. Сначала у нас был только хороший участок в живописном месте. Мы самостоятельно провели все коммуникации, построили подъездные пути и помещения», — вспоминает Елена.

Фото: [ Истринская сыроварня Олега Сироты/vk.com ]

Не только «Былинкино»:

Выбор сельских локаций для проведения свадьбы в Подмосковье большой. Вот несколько площадок, где можно устроить торжество:

— Истринская Сыроварня Олега Сироты.

Адрес: городской округ Истра, деревня Дубровское.

Стоимость: 250 тыс. руб. на 30 человек «под ключ».

— Ферма «Российские альпаки».

Адрес: Дмитровский городской округ, деревня Походкино.

Стоимость: 70 тыс. за аренду территории и помещений на один день (остальное нужно привозить с собой).

— Ферма «Былинкино».

Адрес: городской округ Луховицы, деревня Подлипки.

Стоимость: в среднем 200 тыс. на 40 человек «под ключ».

Недавно мы рассказали о ферме в Подмосковье, производящей уникальные сыры.