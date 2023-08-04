Сыры, не имеющие аналогов в России, изготавливают на ферме в Московской области

В селе Малые Вязьмы Одинцовского округа крестьянско-фермерское хозяйство «Ворона и лисица» занимается изготовлением ремесленных овечьих сыров с мытой коркой. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Ферма перерабатывает около пяти тонн молока в неделю. Сыры варят из коровьего, козьего и овечьего молока. Последние — эксклюзивный продукт, не имеющий отечественных аналогов», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Сыры на ферме производят по методу долгой выдержки, поэтому при их изготовлении используют только лучшее сырье, уточнили в министерстве. Молоко закупают у местных производителей, оно проходит тщательный отбор на сыропригодность. Отметим, что в хозяйстве выпускают более 10 видов мягких и твердых сыров, а также изготавливают молочную продукцию.

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