«На СВО попал по звонку»: молодой бизнесмен отправился на фронт по мобилизации

Простой русский парень Олег Сайков навсегда вошел в списки лучших защитников нашего Отечества. Любимый сын, муж и папа, он ни на минуту не задумался, когда настал его черед взять в руки оружие и отправиться в бой.

Олег родился в городе Оренбурге, в промышленном районе. Как рассказывает мама Наталия, с самого детства он был активным ребенком. В три года мальчик отправился в детский сад №179.

Любимчик

«Олег отличался от всех детей, был очень открытым и общительным, его все называли «любимчиком», — отмечает Сайкова в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После окончания садика Олег пошел в школу №62 и стал изучать взрослый мир. Был очень любознательным ребенком, все ему было интересно. Иногда эксперименты по познанию мира заходили очень далеко и пугали взрослых.

«Когда Олегу было 12 лет, он с друзьями пришел домой. Ребятам было скучно, решили пошалить. Стали кидать петарды в унитаз. Бросали, бросали, а они тухли. Сын говорит: «Надо подождать, пусть загорится, потом бросить». Так и сделали. В итоге санузел пришлось заменить. Мне сказал, что разморозили холодильник и бросил лед, вот унитаз и лопнул», — улыбается Наталия.

У Олега была сестра на 3 года старше. Отношения с ней были дружеские, она всегда заступалась за брата, продолжает Наталия, говорила: «Он же у вас любимчик». Хотя, конечно, и ревновала.

«Но сын по жизни для всех был любимчиком: никогда слова грубого не скажет, всегда подойдет, поцелует. Все у него было все хорошо, какие бы трудности не встречались», — утверждает женщина.

Фото: [ из личного архива семьи Сайковых ]

Военная стезя

По словам Наталии, Олег хотел быть военным, а она всегда была против. Боялась за сына. Тем не менее, парень занимался стрельбой. Своих единомышленников Сайков нашел в местном дворце культуры, где посещал военно-патриотической кружок «Подросток». Возможно, такая тяга к армии связана с примерами в семье: папа и любимый дядя были военными.

Даже фильмы и книги парню нравились, в основном, исторические и военные. Ему очень полюбился фильм «Офицеры». Олег закончил автомобильный техникум, но и то — с перерывом на армию. В 18 лет он без сомнения пошел на срочную службу. Парень попал в войска радиационной, химической и биологической защиты, получил там звание младшего сержанта и стал командиром отделения.

В 2019 году Олег стал счастливым отцом. Он работал в компании с натяжными потолками, потом организовал свою фирму.

«Ему очень нравилось. Когда заезжал ко мне, всегда показывал свои работы, радовался каждому заказу. На СВО он попал по звонку: позвонили из военкомата, сказали подойти. Без повестки. Он собрался и пошел, хотя мы отговаривали его: «Не ходи». А он: «Мам, дядя Саня Афган прошел, пришел же, и я приду. Как же я потом сыну в глаза буду смотреть, лучше пусть я буду героем, чем мой сын будет сыном предателя», — вспоминает те дни Наталия.

Свои проблемы Олег решал сам. Сайкова признается, что много чего и не знала. Большую часть информации о его службе на передовой женщина узнала уже после его гибели.

«Сына мобилизовали 15 октября, а 19 января их отправили в ДНР. Когда уже Олег был «за ленточкой», ему предлагали уйти в тыл, а он отказался: «Меня ребята неправильно поймут, я не могу их оставить». Выходя на связь, всегда твердил: «Мамуль, не переживай, у меня все хорошо», — вздыхает наша собеседница.

Обычно Сайков ничего не говорил матери, но за день до гибели, видимо, чувствовал, что предстоит опасный штурм. Он написал 25 апреля: «Сходи в церковь, мам, лишним не будет». Уже на следующий день мужчина попал под пулеметную очередь. Этот штурм стал для Олега последним.

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