Найти любимого, выйти замуж и разбогатеть: эзотерик рассказала о полезных ритуалах в День любви, семьи и верности

Православный праздник, посвященный святым Петру и Февронии, традиционно отмечается восьмого июля. В эту дату многие практики совершают обряды, направленные на различные сферы жизни.

Эзотерик Инесса Алиева поделилась простыми ритуалами для привлечения богатства, любви, а также восстановления гармоничных отношений в семье.

Привлечение суженого

В этот праздник, заявила ясновидящая, можно практиковать ритуалы на отношения. Для привлечения замужества и суженого необходимо взять 20 церковных свечей, связать их шерстяной красной нитью и зажечь.

«После этого вслух три раза попросить хорошего, честного и достойного жениха, чтобы любил», — рассказала Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, потом свечи необходимо затушить и спрятать в укромном месте. После встречи со второй половинкой достать их, дать полностью прогореть, а остатки бросить в водоем.

Закрепление любовных уз

Для того, чтобы закрепить любовную связь возлюбленных, ясновидящая советует провести обряд с помощью общей фотографии.

«Если есть общая фотография с возлюбленным, нужно ее перекрестить три раза, чтобы послать тепло и любовь. После этого проговорить слова: «Святой Петр и жена его Фeвpoния, дайте нам счастье быть в паре навечно. Пусть наша любовь и уважение будут взаимны и нерушимы. Да будет так. Аминь», — пояснила эзотерик.

Таким образом партнеры, отметила Алиева, будут связаны, их супружество будет гармоничным и процветающим.

Восстановление гармонии в семье

Ясновидящая также посоветовала в праздник испечь печенье или какие-то другие вкусные изделия для восстановления отношений.

«На горячую выпечку нужно проговорить: «Как рыба без воды не живет, так и раб (имя) без рабы (имя) счастливо не проживет. Не смогут они друг без друга, она вечная его подруга, небесами данная. Богом сотворенная, в церкви с ним обрученная. Да будет так. Аминь», — поделилась Алиева.

Позже, продолжила эзотерик, необходимо разделить одно печенье на двоих и съесть его обоим супругам.

Привлечение богатства

В день праздника также рекомендует пройти обряды на стройную фигуру, здоровье, крепкие кости и волосы.

«Для ритуала на финансовое благополучие необходимо взять монетку номиналом 5 копеек. И произнести на нее слова: «Торговать иду купцом, возвращаюсь домой молодцом. Клад домой принесу, а отложить некуда. Пошли мне, святой Петр, богатство и достаток. Да будет так. Аминь», — рассказала собеседница.

После совершения ритуала монетку, по словам ясновидящей, нужно положить в кошелек и носить в нем месяц, после чего потратить, но на что-то хорошее для себя.

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