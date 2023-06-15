«Не могу устроиться даже охранником»: бывшим заключенным после СВО не снимают судимость

В Госдуму внесли законопроект, который позволит освобождать от уголовной ответственности участников спецоперации. Согласно документу , который выложен на сайте ГД, речь идет о мобилизованных и контрактниках, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.

Разбирались в теме с юристом и бойцами ЧВК.

Ветераны СВО не могут устроиться на работу

По словам советника Федеральной палаты адвокатов Дмитрия Тараборина, освобождение от уголовной ответственности означает, что эти бойцы автоматически становятся не судимы. Но, видимо, в инициативе идет речь о тех, кто еще не осужден.

Сейчас же бывшие заключенные сталкиваются с тем, что даже после окончания полугодового контракта с ЧВК или Минобороны реноме не оказывается кристально чистым. Наш корреспондент поговорил с двумя мужчинами, которые отправились на передовую из колонии.

Никита Костин (имя изменено — Прим. ред.) заключил контракт с ЧВК «Вагнер», а Сергей П. отправился в отряд «Шторм Z», который набирало Министерство обороны.

«Мои товарищи, которые тоже служили в ЧВК, не могут устроиться на работу даже охранниками: когда ФСБ проверяет кандидатуру, находит судимости и дает от ворот поворот. По сути, судимость не погасили, нас просто выпустили немного раньше», — говорит Никита в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Интересно, что, по словам Костина, ребятам-«оркестрантам» на руки даже не дают контракты, поэтому посмотреть, что конкретно обещали в «Вагнере», невозможно.

«На словах нам говорили, что будем абсолютно чистыми, сможем даже в прокуратуре работать, но по факту все выходит иначе. Мне оставалось сидеть один год и 10 месяцев, а я рисковал жизнью ежедневно в течение полугода», — замечает Никита.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» направило соответствующий запрос в пресс-службу компании «Конкорд».

Основная масса контрактников — с тяжкими статьями

Сергей П. все еще контрактник, но чуть ранее служить закончил его брат, который также попал на передовую из мест не столь отдаленных. У него судимость тоже еще не снята.

«Я не планирую работать на госслужбах: я занимался ремонтами. Думаю, и после победы продолжу. А инициатива, я думаю, не очень актуальна, ведь основная масса осужденных едет сюда с особо тяжкими и тяжкими статьями», — подчеркивает Сергей.

Адвокат Тараборин объясняет, что освобождение заключенных, задействованных в СВО в составе ЧВК, происходит через механизм помилования, предусмотренный одноименной статьей УК РФ. Согласно ей, актом о помиловании с человека может быть также снята и судимость, однако эта опция не является обязательной, отмечает наш собеседник.

Поэтому, если в актах о помиловании участников ЧВК нет этой статьи, то судимость с них автоматически не снимается, продолжает Дмитрий. В этом случае она может быть снята досрочно судом по ходатайству помилованного, либо погашена автоматически по истечении установленных законом сроков — 8 и 10 лет для тяжких и особо тяжких преступлений соответственно.

«Осужденный может обратиться в суд с ходатайством о досрочном снятии судимости. После этого суд, где присутствуют боец и прокурор, либо удовлетворяет ходатайство, либо нет. И участие в СВО может сыграть солдату на руку», — резюмирует Тараборин.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме пообещали приравнять «вагнеровцев» к солдатам ВС РФ.