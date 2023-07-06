«Не могут объяснить ученые»: эзотерик назвала город, притягивающий человеческие души и убивающий животных

Она не обозначена монументом и не подсвечена светодиодами. Представлена скромной плиткой на территории Центрального парка города. Но какие секреты скрывает это место? Давайте разберемся.

Точки духовности

Эзотерик Марианна Абравитова объяснила, что 45-й параллелью называют «золотую середину» Земли. Она равно удалена от экватора и Северного полюса.

«На самом деле, такие места, как город Армавир, расположенный на параллели, можно назвать аномальными, потому что там происходит очень много интересных вещей. Например, по всей протяженности параллели можно наблюдать огромное количество храмов, древних капищ, которые были построены вдали от людей», — рассказала эзотерик корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, эти храмы являются религиозными точками духовности и располагаются либо в густых лесах, либо в тех местах, которые не посещают люди.

Круги смерти

Кроме того, продолжила эзотерик, на 45-й параллели можно заметить загадочные круги.

«Мы сейчас не берем, конечно, мистифицированные круги, которые делают по ночам люди, а именно те круги, вокруг которых происходят феномены, которые не могут объяснить ученые», — пояснила Абравитова.

Эзотерик отметила, что в этих местах могут полностью отсутствовать насекомые, а птицы облетают аномальные территории стороной.

«Есть и множество других деталей. В момент образования таких кругов какое-то животное, если находилось на этом месте, погибало, обугливалось. Находили там много ежей, они не убегали, а мгновенно умирали», — добавила специалист.

«Тянет вернуться»

Однако несмотря на столь пугающие и необъяснимые события, в таких аномальных местах, отметила Абравитова, происходят и положительные явления.

«Это также точки притяжения. Люди, которые там живут, уезжая оттуда, переезжая в другие города, испытывают сильнейшую ностальгию и обычно возвращаются в свой город. Туристов также тянет туда вернуться», — поделилась эзотерик.

Аномальная местность необъяснимым образом притягивает человеческие души, которые стремятся вернуться в этот город.

«Причины, конечно, абсолютно неизвестны. Если разбирать все аномальные зоны Земли, каждая из них будет иметь какую-то свою уникальную характеристику», — подытожила эзотерик.

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