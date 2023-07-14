Не только для жертв, но и для практика: известная провидица раскрыла главные опасности черной магии

Черная магия — тема, испокон веков волнующая многих исследователей паранормального со всего мира. Такие практики ассоциируются с опасностью и негативными последствиями, многие считают их непредсказуемыми и смертельными.

Знаменитый экстрасенс Инна Мишина рассказала, чем опасна черная магия, и как она воздействует на практикующего ее человека.

Достижение эгоистичных целей

Черная магия, также известная как некромантия или демонология, основывается на использовании темных сил и отрицательной энергии.

«Она часто связана с практиками, направленными на причинение вреда другим людям или достижение собственных эгоистических целей», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одной из основных опасностей черной магии, по словам собеседницы, является ее потенциальное влияние на здоровье и благополучие человека. Черные маги могут использовать свои знания и силы, чтобы нанести вред или вызвать болезнь у своей жертвы.

«Они также могут использовать проклятья и отрицательные энергии, чтобы разрушить чьи-либо отношения, деловые успехи или финансовую стабильность. Еще одной опасностью черной магии является ее способность манипулировать сознанием и эмоциональным состоянием человека», — пояснила ясновидящая.

Контроль и принуждение

Собеседница отметила, что черный маг может использовать различные техники и заклинания, чтобы контролировать свою жертву и вынуждать ее делать то, что ему нужно. Это может привести к потере собственной воли и свободы, а также к нарушению психического равновесия.

«Также черная магия может привлечь отрицательные силы и духовных сущностей, которые могут оказать влияние на окружающих людей. Темная энергия может распространяться, вносить дезорганизацию и конфликты в обществе. Это может привести к межличностным проблемам, нарушению отношений и даже к физическому насилию», — добавила Мишина.

Минус моральные ограничения

Один из самых опасных аспектов черной магии — это ее сильное воздействие на этику и моральное сознание человека. Темные методы и силы, используемые в черной магии, несут в себе потенциал разрушить чувства справедливости и социальной ответственности.

«Черные маги часто лишаются эмпатии и моральных ограничений, что может приводить к совершению действий, которые общество не одобряет. В конечном счете, черная магия опасна не только для ее жертв, но и для самого мага», — подчеркнула ясновидящая.

Усиленная работа с отрицательной энергией и темными силами может спровоцировать физическое и эмоциональное истощение, а также иметь отрицательное воздействие на духовное развитие мага. Возможна потеря личности и самоконтроля.

«Важно быть осведомленным о существовании черной магии и принять меры предосторожности для предотвращения возможного воздействия», — подытожила Мишина.

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