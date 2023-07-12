«Люди будут много страдать»: стало известно, что принесет миру четвертый всадник апокалипсиса

Инна Мишина рассказала, каким будет последний всадник апокалипсиса, когда этот страшный период захлестнет мир. Ранее провидица уточняла, что двое всадников уже «посетили» Землю. Это были пандемия COVID-19 и спецоперация.

Третьим всадником, по мнению собеседницы, должен стать голод. Теперь экстрасенс поняла, чем обернется столкновение человечества с четвертым испытанием.

«Я внимательно перечитала Библию и нашла одну цитату, которая гласит, что четвертый всадник апокалипсиса — это смерть и нашествие животных, которое я видела во сне», — поделилась Мишина с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Провидица уже предсказывала нашествие насекомых на пустынных территориях. По словам ясновидящей, жуки, змеи и скорпионы в период апокалипсиса будут нападать на людей.

Также Мишина предрекала и нашествие животных, которые будут выходить из лесов к людям. Это, по ее словам, обернется для человечества катастрофой. Одной из причин подобного поведения фауны, отметила ясновидящая, будет массовый голод.

«Люди будут много страдать и умирать. Я думаю, что именно это и есть четвертый всадник апокалипсиса», — добавила собеседница.

Ранее экстрасенс рассказала, переживет ли человечество Армагеддон.