Недетский трафик: экс-премьер Великобритании требует провести расследование связей принца Эндрю с Джеффри Эпштейном

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун потребовал масштабного полицейского расследования секс-торговли, связанной с Джеффри Эпштейном. Он заявил, что принц Эндрю должен быть допрошен, сообщает The Mirror .

Заявление Брауна прозвучало после расследования BBC. По данным журналистов, почти 90 рейсов, связанных с Эпштейном, прибывали и отправлялись из Великобритании, включая 15 перелетов уже после его осуждения в 2008 году за вовлечение несовершеннолетней в проституцию. Среди них — частный рейс, доставивший в Лондон Вирджинию Джуффре, обвинившую принца Эндрю в сексуальном насилии в 2001 году. Принц же категорически отвергает эти обвинения.

Браун сказал, что изучение материалов дела «потрясло его до глубины души» и выявило масштабную сеть перевозок девушек из Европы. По его словам, Эпштейн хвастался возможностью использовать аэропорт Станстед для доставки девушек из Латвии и Литвы, организуя визы и оплачивая их перевозку.

Он подчеркнул, что предыдущие расследования могли не учесть ключевые данные о перелетах, и призвал правоохранительные органы устранить этот пробел.

«Одни только факты о рейсах через Станстед требуют, чтобы полиция допросила Эндрю», — отметил Браун.

Несмотря на свидетельства жертв и участие британской сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл, юристы пострадавших заявляют, что полноценного расследования в Великобритании до сих пор не проводилось. Полиция Лондона ситуацию пока не комментировала.

Ранее Сару Фергюсон, бывшую жену принца Эндрю, уличили в безумных тратах и получении денег от Эпштейна.