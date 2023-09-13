Проституция в Тюмени: почему бизнес процветает, несмотря на запрет правительства

В редакцию «Нашего города» обратился мужчина, который был удивлен, насколько открыто в одном из развлекательных заведений ему предлагали снять девушку с низкой социальной ответственностью. Эксперт отметил, что бороться с проституцией практически невозможно, сообщает nashgorod.ru .

Читатель издания рассказал, как пришел в развлекательное заведение Тюмени. Девушки, которые там танцевали, подходили и открыто называли сумму денег, которую ожидают получить за оказание секс-услуг. Администратор заведения также постоянно напоминал, что каждый клиент не должен уезжать в одиночестве.

«Местные танцовщицы после пары бокалов смело спрашивают, мол, не хочет ли мужчина продолжить вечер в более интимной обстановке, после чего озвучивают расценки на секс с ними. Я знал, что здесь промышляют подобным, но не думал, что все так откровенно», — говорит читатель издания «Наш город»

Мужчина отметил, что заведение считается достаточно популярным. В нем часто проводят встречи деловые партнеры.

Бывший сотрудник полиции, который занимался решением проблемы проституции в Тюменской области, вспомнил, как было в 90-ые годы. Полицейские сажали девушек в машины и отвозили в сауну. И хотя очень многое изменилось, нет оснований для задержания проституток, если не доказан факт найма. В противном случае девушка получает наказание в рамках административного права. Это выгодно самим сотрудникам правоохранительных органов.

«Чтобы преступление попадало под статью 241 УК РФ — организация занятия проституцией, то нужно проводить целую операцию, на которую руководство не всегда дает добро, отдавая предпочтения частным административкам. Ведь поимка 5 проституток — это 5 раскрытых дел и «палка» по нормативу выполнена, а организация — это лишь одно дело, не особо значимое для статистики, особенно, если смотреть в перспективу», — говорит бывший полицейский

Самостоятельно уйти из профессии практически невозможно. Сутенеры требуют, чтобы девушка в обязательном порядке нашла себе замену или начинают шантажировать и запугивать. Большую часть денег, которые проститутка заработала, она отдает другим людям – тем, кто курирует ее «работу». Сами девушки легкого поведения не раз обращались к правительству с просьбой о легализации данного вида деятельности.

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