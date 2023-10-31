Ни вакцины, ни лечения: вирусолог предупредил о возможной пандемии нового опасного вируса в 2024 году

Не успел мир оправиться от пандемии коронавируса, как на пороге — новая угроза. По мнению медиков и ученых, в 2024 году нельзя исключать вероятность новой эпидемии, но уже другой заразы.

В разных частях Азии фиксируются вспышки вируса Нипах. Он человечеству уже знаком, однако еще может заставить вспомнить о себе большим количеством заразившихся и погибших. Даст ли нам природа передышку, или всем стоит приготовиться к новой эпидемии, мы узнали у Сергея Вострухова — международного эксперта в области биотехнологии и фармацевтики, вирусолога и военного химика-технолога.

Новая угроза

По словам эксперта, Нипах — это сравнительно новый вирус, обнаруженный в странах Юго-Восточной Азии и вызывающий респираторные инфекции и энцефалит.

«Летальность при заражении вирусом Нипах составляет, в зависимости от формы, от 40 до 75%. Вирус передается от животных — летучих мышей и свиней к человеку, и от человека к человеку», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Вострухов.

Фото: [ Идрис Мохаммед/РИА Новости ]

Вирусолог отметил, что против инфекции, вызванной вирусом Нипах, в настоящее время ни вакцины, ни специфического лечения нет. Это вызывает особое беспокойство специалистов, так как ежегодно регистрируются новые вспышки заболевания, а количество заболевших не уменьшается. В этих условиях возрастает вероятность мутации вируса и появления его новых штаммов.

«С учетом высочайшей плотности населения в странах, где уже зарегистрирован вирус, а также относительно низкой санитарно-гигиенической культуры в этих регионах, нельзя исключить увеличение масштабов вспышек заболеваемости и переход их в эпидемию», — добавил эксперт.

По его словам, ученые рассматривают пандемию вируса Нипах как весьма вероятную. Инфекция входит в фокус особого внимания ВОЗ, которая, тем не менее, до настоящего времени ограничивается только весьма общими рекомендациями по борьбе с ее распространением.

Удастся ли сдержать?

«В России также не существует средств профилактики и специфической терапии для вируса Нипах: разработана тест-система для его определения, но даже первичная диагностика инфекции в этом случае осложнена — на начальном этапе нет никаких специфических симптомов, которые заставили бы заболевшего немедленно обратиться к врачу», — подчеркнул Вострухов.

На сегодняшний день, продолжил вирусолог, единственным способом предотвращения вспышек заболевания является прерывание цепочек распространения, соблюдение правил личной гигиены, строгое ограничение контакта с потенциальными носителями вируса.

«Тем не менее, опыт российских ученых в области разработки средств иммунопрофилактики позволяет с уверенностью утверждать, что при малейшей угрозе распространения вируса Нипах на территории России вакцина против него будет создана в самые сжатые сроки», — заключил эксперт.

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