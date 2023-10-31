Нужны «баррикады»: психолог дала советы по выживанию в офисном «аду»

В последнее время все чаще вместо привычных рабочих кабинетов можно увидеть так называемые оупенспейсы — огромные помещения без перегородок, где столы сотрудников стоят максимально близко друг к другу, а от слов «команда» и «молодой дружный коллектив» соискателя бросает в дрожь.

Если руководители считают, что такая организация рабочего процесса способна сплотить коллег и развить командный дух, то работники зачастую оказываются недовольными и сравнивают офис с вокзалом, где все шумят, ходят туда–сюда и постоянно отвлекают. Психологи уверены, что руководители лукавят, и не забота о коллективе стоит у них на первом месте, а банальное желание сэкономить на помещении. Но даже в такой обстановке можно создать себе приятную атмосферу для продуктивной работы. Рассказываем, как.

Фото: [ freepik.com ]

Я в домике



Психолог Наталья Наумова рассказала, как организовать свое рабочее пространство, чтобы работа приносила удовольствие, а карьерный успех не заставил себя долго ждать.



По ее словам, самое главное — это представить себя в безопасной среде, сконцентрироваться именно на своем позитивном восприятии.

«Нужно подумать, что рядом сидят доброжелательные и приятные люди, но при этом мысленно представить, что они все-таки находятся на некотором отдалении», — рассказала Наумова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Человеку для комфортной работы необходимо личное пространство, уверена эксперт.

«Поговорите с начальством о создании перегородок, пусть просто на столе — не только за счет монитора спереди, но и по бокам, чтобы вы могли немного, придвинув корпус вперед, хотя бы спрятать свою голову. Это необходимо, когда навалилась усталость, когда хочется немножко побыть одному и скрыться от взглядов коллег», — добавила Наумова.

Фото: [ freepik.com ]

Уютный уголок



Постарайтесь создать у себя на столе уютный уголок, продолжила психолог. Комнатный цветок, фотография любимых людей и радостных событий, маленький аквариум — все то, что позволит отвлечься и вернуть себе спокойствие и позитивный настрой.



Не менее важно и цветовой оформление рабочего места, уверена психолог. Зеленый цвет успокаивает, оранжевый воодушевляет, желтый вызывает жизнерадостность и прилив сил, голубой и синий дают надежду, что все получится. Эти цвета помогают настроиться на продуктивную деятельность.

Бежать не оглядываясь

«Если люди сидят очень близко, так, что мешают локти соседа, то стоит спокойно поговорить с коллегой, постараться вместе создать между вами какое-то расстояние. Если сказать откровенно о своих чувствах, люди, как правило, всегда идут навстречу. Важно не надумывать себе и за счет этого не ухудшать свое настроение и не провоцировать конфликты», — подчеркнула собеседница издания.

Конечно, работать в таком тесном контакте с другими людьми очень тяжело, добавила Наумова. Если ничего не помогает и одна мысль о работе вызывает стресс и апатию, то стоит задуматься о смене компании и перестать терпеть постоянный дискомфорт, ведь психологическое состояние человека напрямую влияет на результаты его деятельности, заключила эксперт.



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