Секс с бывшим под запретом: психолог назвала темы, которые опасно поднимать в беседе с мужем

Когда девушки наконец находят того самого, любимого и единственного, многим из них очень хочется рассказать о себе буквально все и в мельчайших подробностях. Однако психологи уверены — есть вещи, о которых избраннику знать совершенно не обязательно, более того — вредно.

О чем можно рассказывать, а о чем стоит умолчать — мы спросили клинического психолога Полину Токареву. По ее словам, существуют темы-табу, обсуждая которые, можно разрушить даже самые крепкие отношения.

«Не стоит рассказывать о том, что ваш бывший партнер был настоящим негодяем, потому что любой нормальный человек сразу подумает, что когда-то на его месте окажется и он. Свои комплексы тоже стоит оставить при себе: не нужно говорить, что вы недовольны собственным телом, весом, внешностью. Он, конечно, может вас поддержать, но сам подспудно начнет искать в вас те самые недостатки», — рассказала Токарева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Количество сексуальных партнеров — это тоже лишняя информация для любимого человека, уверена психолог.

«Если вас об этом не спрашивают, то и не суйтесь, да и если спрашивают — тоже не стоит рассказывать все как на духу. У вашего партнера может не только сложиться впечатление, что вы сексуально активны и востребованы, но и могут начать закрадываться совершенно не те мысли. Проще не говорить, чем потом разубеждать и объяснять», — добавила Токарева.

Рассказы о сексе с бывшем тоже под запретом, продолжила эксперт. Такие разговоры могут очень сильно ранить другого человека.

«Никогда не стоит осуждать своих родственников и друзей. Вы можете потом помириться, а ваш партнер наоборот станет относиться к вашим близким негативно. Не стоит выставлять себя жертвой и рассказывать партнеру, что вас предали, или что ваш бывший был тираном. Вас могут пожалеть и искренне посочувствовать, но в голове у партнера может отложиться, что раз вы позволяли так с собой обращаться — значит, с вами так можно», — заключила собеседница издания.

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